Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 10 Ottobre 2026

Caldara a L’Eco: «Atalanta, il cammino sarà lungo e difficile. Il Venezia va rispettato»

L’INTERVISTA. L’ex difensore ha giocato con le due squadre. Nel 2016 partecipò alla svolta di Gasp: «Mi andò bene, entrai a ottobre. Se avessi giocato prima avrei fatto danni. Al Milan feci fatica ad adattarmi alla difesa a quattro. Spero che i giocatori capiscano presto Sarri, ma quest’anno sarà dura arrivare in Europa attraverso la A».

Lettura 1 min.
Matteo Spini
Matteo Spini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Caldara a L’Eco: «Atalanta, il cammino sarà lungo e difficile. Il Venezia va rispettato»
Mattia Caldara con la maglia della Nazionale nel 2017. Per lui 2 presenze in maglia azzurra
(Foto di Afb)

Mattia Caldara ha smesso da un anno con il calcio e ha tante strade davanti: sta per ottenere la licenza Uefa B da allenatore, insegna calcio ai bambini dell’Azzano e ha fatto qualche apparizione come opinionista a Dazn. Sentendolo parlare, viene da pensare che possa avere un brillante futuro sia in panchina che come commentatore: analizza le situazioni, non fa sconti, spiega il processo che sta attraversando l’Atalanta, a cui è sempre legatissimo. Avvertendo: «È difficile resettare: il processo rischia di essere lungo».

Perché l’Atalanta è così in difficoltà?

«Da atalantino sapevo che l’inizio non sarebbe stato facile e immagino che se lo aspettasse anche la società: era logico che non si potesse subito andare forte, visto il cambio di filosofia. È cambiato tutto: ora si fa l’opposto di ciò che è stato fatto per dieci anni. Sarri è un perfezionista e a livello tattico dà tante nozioni, che vanno in conflitto con ciò che era stato appreso in precedenza. Ci sono giocatori che vanno in difficoltà più di altri».

Quanto durerà il processo?

«È difficile resettare: spero che duri poco e che il tecnico riesca a entrare nella testa di tutti. Mi auguro di tornare a vedere un’Atalanta che gioca per vincere e che diverte, che ci mette la grinta e va all’attacco. Non dimentichiamo che a Napoli Sarri faceva un gran calcio, da avversario ho bei ricordi: magari non si possono raggiungere quei livelli perché certi giocatori non sono replicabili, ma mi aspetto un’altra Atalanta. E già nelle ultime partite ho iniziato a vedere qualcosa».

Lei è stato protagonista della precedente rivoluzione, dieci anni fa.

«Sono stato fortunato, perché ho iniziato a giocare a ottobre, quando il processo era quasi completato: se fossi sceso in campo ad agosto, avrei fatto più danni della grandine. All’inizio i carichi erano enormi e non mi sentivo all’altezza: quando abbiamo ingranato fisicamente, ero un’altra persona».

Pensa che l’Atalanta uscirà in autunno, come nel 2016?

«Vedo troppe differenze: noi superammo il momento perché andavamo al doppio degli altri, in primis era una questione fisica. Ma ora tutti si allenano di più e non c’è quell’ingrediente: si può trovare in altri aspetti, come qualche dettaglio tattico. Spero che l’Atalanta esca alla svelta, ma non è così automatico».

Leggi l’intervista completa su L’Eco di Bergamo di sabato 10 ottobre, a pagina 42
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Venezia
Calcio
Sport
mattia caldara
Azzano
Milan
Atalanta