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Sport / Isola e Valle San Martino Lunedì 25 Maggio 2026

Chignolo d’Isola, il 26 maggio lo spettacolo «Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi»

TEATRO. Nel calendario della terza edizione del «Time out festival»: ingresso gratuito con prenotazione online.

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Redazione Web
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Chignolo d’Isola, il 26 maggio lo spettacolo «Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi»

Chignolo d’Isola

Storie di atleti che hanno cambiato il mondo, andando oltre ogni discriminazione e limite. È il tema al centro di «Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi», spettacolo teatrale in programma martedì 26 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Chignolo d’Isola, nel calendario della terza edizione del «Time out festival».

Lo spettacolo

Una produzione della compagnia teatrale «La Pulce», che propone un viaggio tra alcune delle storie più emblematiche dello sport internazionale: protagonisti non sono soltanto i campioni vittoriosi, ma uomini e donne che hanno saputo sfidare discriminazioni razziali, ostacoli fisici, contesti politici difficili e pregiudizi culturali, trasformando lo sport in uno strumento di libertà e affermazione personale.

Con il racconto di Enzo Valeri Peruta e le musiche dal vivo di Pierangelo Frugnoli, lo spettacolo porterà sul palco le vicende di figure iconiche come Ottavio Bottecchia, primo italiano vincitore del Tour de France, Katherine Switzer, pioniera della maratona femminile, e la nuotatrice siriana Yusra Mardini, simbolo di speranza e resilienza dopo la fuga dalla guerra. L’evento è gratuito con prenotazione a questo link.

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