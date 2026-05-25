Chignolo d’Isola, il 26 maggio lo spettacolo «Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi»

Storie di atleti che hanno cambiato il mondo, andando oltre ogni discriminazione e limite. È il tema al centro di «Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi», spettacolo teatrale in programma martedì 26 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Chignolo d’Isola, nel calendario della terza edizione del «Time out festival».

Lo spettacolo

Una produzione della compagnia teatrale «La Pulce», che propone un viaggio tra alcune delle storie più emblematiche dello sport internazionale: protagonisti non sono soltanto i campioni vittoriosi, ma uomini e donne che hanno saputo sfidare discriminazioni razziali, ostacoli fisici, contesti politici difficili e pregiudizi culturali, trasformando lo sport in uno strumento di libertà e affermazione personale.