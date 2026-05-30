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Sport / Bergamo Città Sabato 30 Maggio 2026

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

LA FIRMA. Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Il dirigente fiorentino, reduce dalle esperienze con Carpi, Napoli e Juventus, entra nell’organigramma nerazzurro.

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Redazione Web
Redazione Web
Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta
Cristiano Giuntoli

Bergamo

«Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore Sportivo - di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione». Nella mattinata di sabato 30 maggio arriva l’ufficialità dell’Atalanta.

La carriera

Nato a Firenze, Cristiano Giuntoli intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa. Dopo una prima esperienza allo Spezia, da Direttore Sportivo è tra gli artefici dell’ascesa del Carpi, che conquista quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A.

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta
Cristiano Giuntoli con Luca Percassi

«Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano» scrive in una nota l’Atalanta, a Napoli - a partire dal 2015 - vive un’altra tappa significativa della sua carriera, vincendo una Coppa Italia (stagione 2019/20) e lo storico terzo scudetto partenopeo (stagione 2022/23).

Conclude la sua esperienza al Napoli da Campione d’Italia per assumere nell’estate del 2023 l’incarico di Managing Director Football della Juventus, con cui vince la Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni trascorse a Torino.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al Direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro» sottolinea l’Atalanta in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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