Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

«Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore Sportivo - di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione». Nella mattinata di sabato 30 maggio arriva l’ufficialità dell’Atalanta.

La carriera

Cristiano Giuntoli con Luca Percassi

«Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano» scrive in una nota l’Atalanta, a Napoli - a partire dal 2015 - vive un’altra tappa significativa della sua carriera, vincendo una Coppa Italia (stagione 2019/20) e lo storico terzo scudetto partenopeo (stagione 2022/23).