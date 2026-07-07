De Ketelaere nella storia, doppietta agli Usa: è il primo atalantino a riuscirci ai Mondiali

Serata da ricordare per Charles De Ketelaere , protagonista assoluto del successo del Belgio per 4-1 sugli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale 2026 . L’attaccante dell’Atalanta ha firmato una splendida doppietta nel primo tempo, indirizzando la sfida e trascinando i Diavoli Rossi verso i quarti di finale , dove affronteranno la Spagna.

Per il talento belga non si tratta soltanto di una prestazione da incorniciare, ma anche di un traguardo storico: De Ketelaere è infatti il primo calciatore dell’Atalanta a realizzare una doppietta in una partita della fase finale della Coppa del Mondo. Un primato che impreziosisce ulteriormente il suo torneo e conferma la crescita di un giocatore sempre più decisivo anche con la maglia della nazionale. Le sue reti hanno spianato la strada al Belgio, completando una serata perfetta culminata con il netto 4-1 e la qualificazione tra le migliori otto squadre del torneo.