Due giorni Internazionale: a Vertova sfilano i campioni di domani

Conto alla rovescia per la Due giorni Internazionale di Vertova, uno degli appuntamenti clou del calendario internazionale juniores che sabato 29 e domenica 30 agosto porterà in Val Seriana le migliori promesse del ciclismo continentale e non solo. Oltre a squadre da tutta Europa, al via anche la nazionale del Kazakistan e la messicana Monex. Bergamo sarà rappresentata da quattro formazioni: Ciclistica Trevigliese, Supermercati Massì, Sc Cene, Travel&Services. In totale 36 squadre con 17 formazioni straniere, 13 nazioni rappresentate e tre continenti.