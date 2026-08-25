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Sport / Valle Seriana Martedì 25 Agosto 2026

Due giorni Internazionale: a Vertova sfilano i campioni di domani

CICLISMO. Sabato e domenica la prestigiosa competizione per juniores: al via 36 squadre, con 17 formazioni straniere in rappresentanza di 13 nazioni fra cui anche due extraeuropee dal Kazakistan e dal Messico.

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Due giorni Internazionale: a Vertova sfilano i campioni di domani
Georgs Tjumins, vincitore del Trofeo Paganessi 2025
(Foto di Diego Zanetti)

Vertova

Conto alla rovescia per la Due giorni Internazionale di Vertova, uno degli appuntamenti clou del calendario internazionale juniores che sabato 29 e domenica 30 agosto porterà in Val Seriana le migliori promesse del ciclismo continentale e non solo. Oltre a squadre da tutta Europa, al via anche la nazionale del Kazakistan e la messicana Monex. Bergamo sarà rappresentata da quattro formazioni: Ciclistica Trevigliese, Supermercati Massì, Sc Cene, Travel&Services. In totale 36 squadre con 17 formazioni straniere, 13 nazioni rappresentate e tre continenti.

Sarà la 54ª edizione

Come da tradizione la manifestazione, giunta alla 54ª edizione, si comporrà di due atti: il 28° Trofeo Comune di Vertova – 23° Memorial Pietro Merelli di sabato e il 54° Trofeo Emilio Paganessi di domenica. La regia organizzativa è a cura dell’Uc San Marco Vertova che anche quest’anno, grazie alla collaborazione con BiciTv, offrirà per entrambe le giornate la diretta streaming integrale della gara.

Il programma

Sabato gara sulla distanza di 81,2 km (un giro piccolo più sette giri di 10,5 km) con partenza alle 13 in via Don Ferrari, Vertova, dove è l’arrivo è previsto poco prima delle 15. Domenica il 54° Trofeo Paganessi prenderà il via alle 9 da via Don Ferrari, arrivo poco dopo mezzogiorno in viale Rimembranze, sempre a Vertova. Il percorso di 134 km toccherà Colzate, Ponte Nossa, Clusone, Rovetta, Fino del Monte (Gpm), Onore, Clusone, Villa d’Ogna, Piario, Ardesio, Parre, Selva, Gazzaniga e Vertova, dove inizierà il circuito di 5 giri Vertova, Casnigo (Gpm), Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova (arrivo alla Marmi Paganessi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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