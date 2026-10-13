Fatale il sesto ko di fila a Bergamo: il Venezia esonera Stroppa

Il Venezia FC ha ufficializzato, in una nota, l’esonero dell’allenatore Giovanni Stroppa . Sotto la sua guida tecnica, il Club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il ko di lunedì sera a Bergamo, il sesto consecutivo.

«Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde», scrive la società della presidente Francesca Bodie. In pole per il subentro in corsa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.