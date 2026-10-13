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Sport / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Fatale il sesto ko di fila a Bergamo: il Venezia esonera Stroppa

CALCIO. Dopo la sconfitta 3-1 contro l’Atalanta lunedì 13 ottobre, la società del Venezia calcio ha deciso di esonerare il mister che lo aveva riportato in serie A.

Lettura meno di un minuto.
Fatale il sesto ko di fila a Bergamo: il Venezia esonera Stroppa
Giovanni Stroppa, lunedì 12 ottobre al New Balance Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. È stata la sua ultima partita con il Venezia kprima dell’esonero.
(Foto di Afb)

Venezia

Il Venezia FC ha ufficializzato, in una nota, l’esonero dell’allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il Club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il ko di lunedì sera a Bergamo, il sesto consecutivo.

«Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde», scrive la società della presidente Francesca Bodie. In pole per il subentro in corsa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.

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