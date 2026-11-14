Fumagalli sconfitto in semifinale al torneo internazionale di Sharm El Sheikh

Filiberto Fumagalli ha perso la semifinale del torneo di Sharm El Sheikh (15 mila dollari di montepremi, cemento all’aperto), in Egitto, per mano del russo Artur Kukasian, 22 anni: è finita 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti in favore del giocatore nato in Caucaso nel 2004, ma resta qualche rimpianto per il tennista bergamasco. Avanti 2-0, il 24enne di Sotto il Monte ha mancato cinque chance per volare sul 3-0 senza riuscire a dare un’impronta al match, che da quel momento ha cambiato padrone. Pagata anche la fatica delle tre ore abbondanti necessarie per vincere la sfida dei quarti contro il belga Pierre Yves Bailly.