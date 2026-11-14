Fumagalli sconfitto in semifinale al torneo internazionale di Sharm El Sheikh
TENNIS. Il 24enne di Sotto il Monte spreca alcune chance in apertura e poi viene sconfitto 6-4 6-4 dal russo Kukasian. Buono comunque il suo percorso.Lettura meno di un minuto.
Filiberto Fumagalli ha perso la semifinale del torneo di Sharm El Sheikh (15 mila dollari di montepremi, cemento all’aperto), in Egitto, per mano del russo Artur Kukasian, 22 anni: è finita 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti in favore del giocatore nato in Caucaso nel 2004, ma resta qualche rimpianto per il tennista bergamasco. Avanti 2-0, il 24enne di Sotto il Monte ha mancato cinque chance per volare sul 3-0 senza riuscire a dare un’impronta al match, che da quel momento ha cambiato padrone. Pagata anche la fatica delle tre ore abbondanti necessarie per vincere la sfida dei quarti contro il belga Pierre Yves Bailly.
Ora un altro torneo in Egitto
Fumagalli deve così rimandare l’appuntamento col primo titolo (e pure con la prima finale) nel circuito internazionale, ma termina la settimana con una bella dose di fiducia e rimane a Sharm per un altro torneo. È proprio lui, tra i bergamaschi in classifica Atp, quello che si sta dimostrando più costante: una semifinale e cinque quarti negli ultimi cinque mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA