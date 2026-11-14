Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Isola e Valle San Martino Sabato 14 Novembre 2026

Fumagalli sconfitto in semifinale al torneo internazionale di Sharm El Sheikh

TENNIS. Il 24enne di Sotto il Monte spreca alcune chance in apertura e poi viene sconfitto 6-4 6-4 dal russo Kukasian. Buono comunque il suo percorso.

Lettura meno di un minuto.
Redazione
Redazione

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Fumagalli sconfitto in semifinale al torneo internazionale di Sharm El Sheikh
Filiberto Fumagalli, tennista 24enne di Sotto il Monte

Filiberto Fumagalli ha perso la semifinale del torneo di Sharm El Sheikh (15 mila dollari di montepremi, cemento all’aperto), in Egitto, per mano del russo Artur Kukasian, 22 anni: è finita 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti in favore del giocatore nato in Caucaso nel 2004, ma resta qualche rimpianto per il tennista bergamasco. Avanti 2-0, il 24enne di Sotto il Monte ha mancato cinque chance per volare sul 3-0 senza riuscire a dare un’impronta al match, che da quel momento ha cambiato padrone. Pagata anche la fatica delle tre ore abbondanti necessarie per vincere la sfida dei quarti contro il belga Pierre Yves Bailly.

Ora un altro torneo in Egitto

Fumagalli deve così rimandare l’appuntamento col primo titolo (e pure con la prima finale) nel circuito internazionale, ma termina la settimana con una bella dose di fiducia e rimane a Sharm per un altro torneo. È proprio lui, tra i bergamaschi in classifica Atp, quello che si sta dimostrando più costante: una semifinale e cinque quarti negli ultimi cinque mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto il Monte Giovanni XXIII
Programmi aerospaziali
Scienza, Tecnologia
tennis
Sport
Filiberto Fumagalli
Artur Kukasian
Pierre Yves Bailly