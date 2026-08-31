Gianola il più forte nel Trail della Valtaleggio. Battuti Arrigoni e Poli, tandem Pegarun
CORSA IN MONTAGNA. Il Trail della Valtaleggio ha avuto un chiaro vincitore: parliamo di Mattia Gianola, 34enne lecchese del Lab4you, che ha avuto ragione di due rappresentanti della Pegarun, Luca Arrigoni e Paolo Poli.Lettura meno di un minuto.
Mattia Gianola, 34enne lecchese del Lab4you, scrive il proprio nome nell’albo al maschile della sfida sui 26 km. L’ex azzurro di corsa in montagna ha chiuso il tracciato del Trail della Valtaleggio con base principale Vedeseta in 2h16’02”, gestendo grandi problemi il tentativo di aggancio di Luca Arrigoni (Pegarun, 2h20’21”), mentre in terza posizione si è classificato un altro atleta del Pegarun, ovvero Paolo Poli, (2h26’11”). In totale sono stati, non competitiva inclusa, i 540 i partecipati all’evento che ha avuto il Gpm nel monte Sosadura (2010 metri).
Tagliaferri vince tra le donne
Nella lunga al femminile la più veloce è stata Arianna Tagliaferri (Premana, 2h54’31”). Nella 10 km al maschile si è imposto Giovanni Malugani (49’54” Centro atleti Lizzoli), davanti ai due portacolori del Gs Orobie Simone Oprandi (52’33”) e a Ivan Gervasoni (54’33”), con Claudia Locatelli (Atl. Valle Brembana,1h01’18”) vincitrice della 10 km femminile davanti a Laura Basile (1h01’44”, Falchi Lecco) e Angela Serena (1h06’41”,Sicur Live).
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