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Sport / Val Calepio e Sebino Mercoledì 27 Maggio 2026

La Bergamasca si tinge di rosa: oggi passa il Giro d’Italia - Video

CICLISMO. La Bergamasca si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: mercoledì 27 maggio la 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo attraverserà diversi Comuni della provincia, da Canonica a Sarnico, prima di entrare nel Bresciano. Attesi migliaia di appassionati lungo il percorso, con chiusure al traffico già dalla mattinata e iniziative speciali.

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Redazione Web
Redazione Web
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore

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La Bergamasca si tinge di rosa: oggi passa il Giro d’Italia - Video
Sarnico si tinge di rosa per il Giro d’Italia

Bergamo

Giornata speciale per la Bergamasca: mercoledì 27 maggio arriva il Giro. Una cinquantina di km nella prima parte della 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: ingresso a Canonica poco dopo la partenza e poi il passaggio lungo la Francesca per Verdello, Urgnano, Ghisalba, Palosco. Grumello del Monte, fino a Sarnico prima di entrare nel Bresciano da Paratico. Complessivamente sono 202 chilometri piuttosto mossi e favorevoli agli attaccanti. Vingegaard, bontà sua, potrà limitarsi a controllare.

La Bergamasca si tinge di rosa: oggi passa il Giro d’Italia - Video
Il Giro d’Italia passerà da Sarnico

La festa a Sarnico

Già nelle prime ore della mattinata si fa sentire l’attesa. Un esempio a Sarnico: alle 11.30 è prevista la sosta della carovana del Giro con quaranta minuti di spettacolo sul ponte che divide le due province. Al lavoro per abbellire la zona lago la Pro Loco Sarnico. Il transito degli atleti è previsto attorno alle ore 13. Provinciale 91 e Statale 469 chiuse al transito dalle 10.30. Attesi migliaia di appassionati su tutto il tracciato.

I paesi

L’ingresso in provincia avverrà poco dopo la partenza, attorno al chilometro 4. La carovana passerà da Vaprio d’Adda e Verdello, per poi attraversare la Bassa: Urgnano, Cologno al Serio, Ghisalba e Palosco, prima di avvicinarsi alla zona di Palazzolo sull’Oglio. Dopo un primo sconfinamento nel Bresciano, il Giro tornerà in territorio bergamasco transitando da Grumello del Monte e Sarnico, quindi verso il lago d’Iseo e il ponte di Paratico, dove lascerà definitivamente la provincia.

Il passaggio è previsto poco dopo le 12.30 nella zona di Verdello e nella Bassa, mentre Grumello del Monte e Sarnico vedranno il gruppo attorno alle 13.05, prima della parte più movimentata verso Andalo

Anche per pochi minuti, quando passa il Giro è sempre una festa popolare. I paesi si fermano, le strade si riempiono e la corsa diventa un rito collettivo, capace di unire generazioni diverse. Sarà anche l’occasione per applaudire da vicino i corridori bergamaschi ancora in gara: Lorenzo Milesi, protagonista di una crescita costante, Simone Gualdi, al debutto e già capace di mettersi in mostra, oltre agli esperti Lorenzo Rota e Simone Consonni, sempre pronti a cercare l’occasione giusta.

Gli orari

Il passaggio è previsto poco dopo le 12.30 nella zona di Verdello e nella Bassa, mentre Grumello del Monte e Sarnico vedranno il gruppo attorno alle 13.05, prima della parte più movimentata verso Andalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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