L’Atalanta Primavera vince la Supercoppa: battuta la Fiorentina 4-3

Come nel 2019 e nel 2021, la finale di Supercoppa Primavera tra Atalanta e Fiorentina vede il trionfo dei nerazzurri. All’Arena Civica «Gianni Brera» di Milano, la formazione di Bosi supera 3-4 I toscani al termine di una partita folle.

La partita

L’Atalanta passa due volte in vantaggio (Colombo e Perillo) e viene ripresa sul 2-2 (Mazzeo e Bonanno), rischia di venir rimontata (rigore sbagliato da Jallow) ma ha l’ultima parola, sfruttando il tragico autogol di Forte e la pennellata su punizione di Cakolli. Inutile il meraviglioso destro di Forte nel recupero. Per la Fiorentina il rimpianto di diverse occasioni non sfruttate nella prima ora di gioco (due traverse e un palo, più un paio di parate notevoli di Sonzogni), per l’Atalanta il merito di aver mantenuta la barra più dritta in una montagna russa di emozioni.