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Sport / Hinterland Domenica 07 Giugno 2026

Marras e Colnago imbattibili: quinto titolo italiano consecutivo nella Coppia mista

GINNASTICA AEROBICA. I due dell’Evolution si impongono agli Assoluti disputati al PalaLovato di Gorle. Altre tre medaglie per la società organizzatrice.

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Marras e Colnago imbattibili: quinto titolo italiano consecutivo nella Coppia mista
I ginnasti dell’Aerobica Evolution che hanno partecipato agli Assoluti, tra cui i medagliati in piedi

Elisa Marras e Andrea Colnago imbattibili: quinto titolo consecutivo per i due al Campionato nazionale assoluto di aerobica che si è svolto sabato 6 e domenica 7 giugno al PalaLovato di Gorle, organizzato dell’Aerobica Evolution.

Nell’ultima sfida a otto per gli Assoluti hanno gareggiato i ginnasti sia di Evolution sia della Polisportiva Comunale Ghisalbese. Quattro le medaglie, tutte per il club di casa, con un titolo: i già citati Marras e Colnago, confermatisi campioni per la quinta volta di fila (19.900. Staccata la Ginn. Agorà, seconda a 18.400); bronzo per i compagni Elison Alborghetti e Cristian Leidi (18.250). Bronzo anche per Colnago nell’ind. maschile. Argento per il Gruppo con Alborghetti, Colnago, Marras, Alice Pettinari e Lucrezia Rexhepi, in prestito dalla Ginn. Valentia (18.352, prima la Ginn. Agorà con 18.972).

Marras e Colnago imbattibili: quinto titolo italiano consecutivo nella Coppia mista
Le ginnaste della categoria Allievi della Pol. Comunale Ghisalbese che hanno partecipato al Trofeo Maa

Pettinari, ritiro fra le lacrime

Dopo le premiazioni, applausi per Alice Pettinari che ha deciso di chiudere la carriera: atleta della Nazionale dal 2017, ha cominciato con la Pol. Comunale Ghisalbese e poi ha proseguito con l’Evolution. Con le lacrime agli occhi ha ringraziato la famiglia, le due società, lo staff della Nazionale, compagni di entrambi i club e in azzurro, a cui ha augurato il meglio e di vivere pienamente ogni momento con questo sport.

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Ginnastica aerobica
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Alice Pettinari
Elisa Marras