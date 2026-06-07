Marras e Colnago imbattibili: quinto titolo italiano consecutivo nella Coppia mista

Elisa Marras e Andrea Colnago imbattibili: quinto titolo consecutivo per i due al Campionato nazionale assoluto di aerobica che si è svolto sabato 6 e domenica 7 giugno al PalaLovato di Gorle, organizzato dell’Aerobica Evolution.

Nell’ultima sfida a otto per gli Assoluti hanno gareggiato i ginnasti sia di Evolution sia della Polisportiva Comunale Ghisalbese. Quattro le medaglie, tutte per il club di casa, con un titolo: i già citati Marras e Colnago, confermatisi campioni per la quinta volta di fila (19.900. Staccata la Ginn. Agorà, seconda a 18.400); bronzo per i compagni Elison Alborghetti e Cristian Leidi (18.250). Bronzo anche per Colnago nell’ind. maschile. Argento per il Gruppo con Alborghetti, Colnago, Marras, Alice Pettinari e Lucrezia Rexhepi, in prestito dalla Ginn. Valentia (18.352, prima la Ginn. Agorà con 18.972).

Le ginnaste della categoria Allievi della Pol. Comunale Ghisalbese che hanno partecipato al Trofeo Maa

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