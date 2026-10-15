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Sport / Bergamo Città Giovedì 15 Ottobre 2026

Mondiali, doppio argento Italia: e quello femminile ha tre stelle bergamasche

CICLISMO SU PISTA. I quartetti dell’inseguimento, maschile e femminile, battuti da Gran Bretagna e Danimarca. Protagoniste Fidanza, Balsamo a Consonni.

Lettura meno di un minuto.
Mondiali, doppio argento Italia: e quello femminile ha tre stelle bergamasche
NelI’inseguimento grandi protagoniste Martina Fidanza, Elisa Balsamo e Chiara Consonni
(Foto di Fci/Sportcyclingagency)

Shanghai

Brilla d’argento la seconda giornata dei Campionati mondiali su pista di ciclismo, in corso a Shanghai, in Cina: i due quartetti dell’inseguimento a squadre, donne e uomini, hanno infatti conquistato il secondo posto, perdendo in maniera netta (5 secondi di distacco) le finali contro Gran Bretagna e Danimarca.

Il quartetto femminile, formato da tre bergamasche - Chiara Consonni, Martina Fidanza e quella «d’adozione», Elisa Balsamo - e la toscana Vittoria Guazzini (riserva Martina Alzini), nella fase d’avvio aveva preso un leggero vantaggio, ma immediata e inesorabile è arrivata la reazione delle britanniche Erin Boothman, Anna Morris, Mllie Couzens e Josie Knight: sui tradizionali 4 chilometri, i tempi sono 4’04”544 contro 4’09”967. Ha completato il podio la Germania.

Il quartetto danese formato da Karl Fredrik Bevort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen, favoritissimo, ha dominato gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan: 3’40”865 il tempo contro il 3’45”596 italiano. La medaglia di bronzo è andata alla Gran Betagna. In «panchina» Simone Consonni, in attesa di essere impiegato in altre specialità tra cui, a meno di sorprese, la madison.

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