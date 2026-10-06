Niente oro europeo per l’Italia di Cattaneo: seconda dietro la Francia

I campioni del mondo mancano il titolo europeo. Non è riuscita la doppietta alla staffetta mista dell’Italia dopo recente il trionfo ai Mondiali canadesi: in Slovenia la Francia è stata nettamente superiore, vincendo l’oro (1h00’19” il tempo) e precedendo gli azzurri di 1’12”. La squadra ha pagato l’assenza dell’asso Filippo Ganna, e a nulla sono valsi gli sforzi degli altri, a cominciare da quelli dell’alzanese iridato Mattia Cattaneo, in squadra con Marco Frigo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia. I campioni europei sono Bruno Armirail, Remì Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berhtet, Cèdrine Kerbaol e Maeva Squiban. Bronzo al Lussemburgo.