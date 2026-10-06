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Sport / Valle Seriana Martedì 06 Ottobre 2026

Niente oro europeo per l’Italia di Cattaneo: seconda dietro la Francia

CICLISMO. Gli azzurri della staffetta mista, con l’alzanese, non hanno ripetuto il trionfo dei Mondiali in Canada: supremazia transalpina in Slovenia.

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Niente oro europeo per l’Italia di Cattaneo: seconda dietro la Francia
La staffetta mista dell’Italia argento agli Europei: il primo da sinistra in piedi è il bergamasco Mattia Cattaneo
(Foto di Fci/sprintcyclingagency)

Bergamo

I campioni del mondo mancano il titolo europeo. Non è riuscita la doppietta alla staffetta mista dell’Italia dopo recente il trionfo ai Mondiali canadesi: in Slovenia la Francia è stata nettamente superiore, vincendo l’oro (1h00’19” il tempo) e precedendo gli azzurri di 1’12”. La squadra ha pagato l’assenza dell’asso Filippo Ganna, e a nulla sono valsi gli sforzi degli altri, a cominciare da quelli dell’alzanese iridato Mattia Cattaneo, in squadra con Marco Frigo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia. I campioni europei sono Bruno Armirail, Remì Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berhtet, Cèdrine Kerbaol e Maeva Squiban. Bronzo al Lussemburgo.

Juniores campioni

L’impresa è invece riuscita al sestetto juniores, campione grazie ad Enrico Andrea Balliana, Brandon Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola, Azzurra Ballan (oro nella gara su strada), Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli.

Chiusura con le crono individuali

Mercoledì 7 ottobre giù il sipario sui Campionati europei di Lubiana con le cronometro individuali. I bergamaschi in cerca di gloria sono ancora Mattia Cattaneo (professionisti) e Nicolas Milesi (Under 23).

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