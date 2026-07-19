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Sport / Valle Seriana Domenica 19 Luglio 2026

Raspadori: «Felice della stima del mister. Sono in grado di fare meglio»

L’INTERVISTA. L’attaccante dell’Atalanta dopo la prima amichevole in famiglia: «C’è grande entusiasmo per il nuovo corso, vogliamo imparare in fretta».

Lettura 2 min.
Massimiliano Bogni
Massimiliano Bogni Collaboratore
Raspadori: «Felice della stima del mister. Sono in grado di fare meglio»
Raspadori è all’Atalanta da gennaio: 3 gol nella scorsa stagione
(Foto di afb)

«Raspadori? Lo seguo da tanto tempo, ora ho la fortuna di allenarlo dopo un inseguimento di 4-5 anni». Alla prima conferenza stampa di presentazione Maurizio Sarri non ha fatto misteri della stima di lunga data per l’attaccante nerazzurro. Finalmente il connubio Sarri-Raspadori è cosa fatta a prescindere dal ruolo al centro dell’attacco che il tecnico immaginava.

Giacomo, ora che il suo ruolo è l’esterno sinistro d’attacco, come state gestendo la situazione?

«Ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente sia pubblicamente: fa sempre molto piacere, non sono scontate. Al momento sto facendo l’esterno di sinistra: è un ruolo che so che posso fare, il mister mi chiede di rimanere abbastanza dentro al campo. Lui sa cosa è meglio per la squadra, quello che ha in testa e che vuole costruire a livello collettivo. Stiamo lavorando, concentrati sui concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo: siamo molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo, cercando di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee».

Quanto ha fatto propria sin qui la mentalità Atalanta?

«Negli anni da avversario ho sempre percepito questo spirito combattivo e una grande ambizione: l’Atalanta la condivide con tutte le persone che lavorano dentro e nasce dai tifosi. Nel calcio moderno tutti i giocatori devono essere in grado di riuscire a fare entrambe le fasi con grande applicazione e intensità».

Da Simeone all’Atletico Madrid a Maurizio Sarri passando per Palladino: come si passa così rapidamente da una squadra all’altra, da uno stile di gioco all’altro?

«Sono stato molto fortunato a livello di allenatori: ho imparato che c’è sempre da imparare, nel calcio e nella vita. Credo che il segreto stia nel lavoro: per apprendere un modo diverso di giocare è normale che si necessita di tempo. È l’unica chiave che conosco: sudare la maglia, com’è scritto sul nostro colletto».

Quali sono le sensazioni per i primi giorni di lavoro? Quant’è importante ripartire per lei, con l’obiettivo di riprendersi la maglia della Nazionale?

«I primi giorni di preparazione sono un momento fondamentale: si gettano le basi per tutto quello che verrà, dobbiamo essere veramente bravi nel quotidiano, captare tutto quello che ci viene chiesto e cercare di farlo velocemente nostro. Il pensiero Nazionale c’è: fare una stagione da protagonista avendo continuità con l’Atalanta è un obiettivo che ho nella testa. Tutto quello che riguarda l’Italia passa attraverso il club, è un aspetto che tengo inevitabilmente in considerazione».

Qual è il bilancio dei 6 mesi vissuti a Bergamo nella passata stagione?

«Ho sempre pensato che è giusto portarsi dietro tutto quello che è stato, però bisogna guardare avanti. Guardare al futuro, apprezzare quello che sta per arrivare e lavorare nel quotidiano per costruirsi le migliori occasioni per avvicinarsi a quello che è il proprio massimo. Sono convinto che sia come squadra sia a livello personale possiamo fare di più, puntare a essere la nostra migliore versione».

Obiettivi per la stagione che verrà?

«Sono un ragazzo molto ambizioso, ma al tempo stesso non mi piace parlare pubblicamente di quello che ho dentro. So che ho tanto da tirar fuori e che non ho fatto vedere tutto quello che posso essere per l’Atalanta. Sono convinto che lavorando bene insieme ai compagni e a mister Sarri potremo toglierci grandi soddisfazioni».

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