Torna il Chrono day: Nembro-Selvino «car free» mette in moto cronometro e cuore

Sabato 17 dalle 14

Sport e solidarietà

La gara è tradizionalmente multidisciplinare (podismo, ciclismo, skiroll e handbike) e avrà tra la guest star Melissa Paganelli,protagonista al Tor de Géants, tra i volontari che spingeranno sei ragazzi in carrozzina, così come il «capitano» Pietro Lanfranchi.