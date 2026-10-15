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Sport / Bergamo Città Giovedì 15 Ottobre 2026

Torna il Chrono day: Nembro-Selvino «car free» mette in moto cronometro e cuore

L’EVENTO. Sabato 17 ottobre dalle 14 va in scena la kermesse multidisciplinare (podismo, ciclismo, skiroll e handbike) sulla salita dalla Val Seriana, chiusa alla auto. Il ricavato alle persone con la sindrome di Lesch-Nyhan.

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Torna il Chrono day: Nembro-Selvino «car free» mette in moto cronometro e cuore
La partenza dei runners in una delle precedenti edizioni del Chrono Day Nembro-Selvino: sabato 17 ottobre saranno in 350 al via delle kermesse «car free».

Trecentocinquanta atleti, a piedi, sugli skiroll, in bicicletta su 11 km di curve, 19 tornanti, 600 metri di dislivello. Completamente «car free» per un pomeriggio.

Sabato 17 dalle 14

Sabato 17 ottobre dalle 14 torna il Chrono Day Nembro-Selvino, la kermesse organizzata dai Runners Bergamo in collaborazione col Team Morotti Solociclismo di Nembro e dedicato alla memoria di Egidio Morè, storica figura della corsa in montagna.

Sport e solidarietà

La gara è tradizionalmente multidisciplinare (podismo, ciclismo, skiroll e handbike) e avrà tra la guest star Melissa Paganelli,protagonista al Tor de Géants, tra i volontari che spingeranno sei ragazzi in carrozzina, così come il «capitano» Pietro Lanfranchi.

«L’aspetto inclusivo e solidale la fa da padrone – sottolinea Rossana Morè, figlia di Egidio e tra le anime della manifestazione –. Come sempre i ricavi netti delle iscrizioni verranno devoluti alle persone affette da sindrome di Lesch-Nyhan ed alle loro famiglie LDN».

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