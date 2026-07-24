Tricolori assoluti di atletica nel weekend. E c’è anche in palio il pass per gli Europei

Firenze puntando Birmingham. Nel weekend si disputano i Campionati italiani assoluti di atletica leggera, momento decisivo per la composizione della squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati Europei in programma nel Regno Unito, dal 9 al 16 agosto. BergamoAtletica vi prenderà parte con 18 elementi (più eventuali qualificati tra i 19 partecipanti al Challenge al via da stamane) alcuni dei quali con chance di aggiungersi ai maratoneti Ahmed Ouhda e Xavier Chevrier e alle marciatrici Federica Curiazzi e Nicole Colombi, già preselezionati dalla Fidal.

Pavese per il pass sui 100

Ventotto anni compiuti da pochi giorni, mai Alessia Pavese era arrivata a una kermesse tricolore tanto in palla. Tornata a migliorarsi sui 100 metri dopo mille giorni a Parigi (fine giugno), un paio di settimane fa l’aviera dell’Aeronautica cresciuta a Villa di Serio è scesa a 11”19 (quarta di sempre in Italia): una sua chiamata in staffetta 4x100 è sicura, ma per quel blocco individuale che varrebbe la ciliegina sulla torta serve un centesimo di miglioramento (minimo Iaaf) utile a bypassare un ranking a oggi penalizzante. Sintesi: il sogno è provare a giocarsela con l’iridata indoor Zaynab Dosso, ma è quella con il cronometro la vera sfida da vincere.

Zenoni cerca conferme sui 1.500

Sotto agli standard federali richiesti ha sin qui corso Marta Zenoni (Luiss, 1500 metri), ma non è sinonimo di chiamata: nella corsa a tre con Cavalli e Sabbatini, la 27enne «giramondo» di Ranica cerca una prova di efficienza, tecnica e cronometrica, utile a svoltare un’annata sin qui a due velocità. A due anni di distanza dalla finale olimpica di Parigi, sulla pedana del triplo dove ci saranno Diaz e Dallavalle, si rivedrà Emmanuel Ihemeje (Aeronautica), che vale ben più del 16,09 di accredito. Tutti da stabilire anche i limiti di Filippo Dezza (Bergamo Stars), sceso a 21”64 sui 200 metri (a 14 centesimi dal pass continentale): dietro a Desalu ci sarà licenza di stupire. Più o meno lo slogan che vale anche per Eric Marek (Esercito,10”28 di season best), tra i possibili protagonisti di un 100 metri al maschile in cui, insieme a sua maestà Marcell Jacobs, ci sarà anche l’esperienza di Roberto Rigali (Carabinieri).

Marta Zenoni di scena sui 1.500 a Firenze, cerca conferme anche in chiave europea

(Foto di Ansa)

Tutti gli altri