Tricolori assoluti di atletica nel weekend. E c’è anche in palio il pass per gli Europei
ATLETICA . Sabato 25 e domenica 26 luglio si disputeranno a Firenze i Tricolori assoluti di atletica che saranno importanti anche per definire la partecipazione degli azzurri ai Campionati europei di Birmingham di agosto.Lettura 1 min.
Firenze puntando Birmingham. Nel weekend si disputano i Campionati italiani assoluti di atletica leggera, momento decisivo per la composizione della squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati Europei in programma nel Regno Unito, dal 9 al 16 agosto. BergamoAtletica vi prenderà parte con 18 elementi (più eventuali qualificati tra i 19 partecipanti al Challenge al via da stamane) alcuni dei quali con chance di aggiungersi ai maratoneti Ahmed Ouhda e Xavier Chevrier e alle marciatrici Federica Curiazzi e Nicole Colombi, già preselezionati dalla Fidal.
Pavese per il pass sui 100
Ventotto anni compiuti da pochi giorni, mai Alessia Pavese era arrivata a una kermesse tricolore tanto in palla. Tornata a migliorarsi sui 100 metri dopo mille giorni a Parigi (fine giugno), un paio di settimane fa l’aviera dell’Aeronautica cresciuta a Villa di Serio è scesa a 11”19 (quarta di sempre in Italia): una sua chiamata in staffetta 4x100 è sicura, ma per quel blocco individuale che varrebbe la ciliegina sulla torta serve un centesimo di miglioramento (minimo Iaaf) utile a bypassare un ranking a oggi penalizzante. Sintesi: il sogno è provare a giocarsela con l’iridata indoor Zaynab Dosso, ma è quella con il cronometro la vera sfida da vincere.
Zenoni cerca conferme sui 1.500
Sotto agli standard federali richiesti ha sin qui corso Marta Zenoni (Luiss, 1500 metri), ma non è sinonimo di chiamata: nella corsa a tre con Cavalli e Sabbatini, la 27enne «giramondo» di Ranica cerca una prova di efficienza, tecnica e cronometrica, utile a svoltare un’annata sin qui a due velocità. A due anni di distanza dalla finale olimpica di Parigi, sulla pedana del triplo dove ci saranno Diaz e Dallavalle, si rivedrà Emmanuel Ihemeje (Aeronautica), che vale ben più del 16,09 di accredito. Tutti da stabilire anche i limiti di Filippo Dezza (Bergamo Stars), sceso a 21”64 sui 200 metri (a 14 centesimi dal pass continentale): dietro a Desalu ci sarà licenza di stupire. Più o meno lo slogan che vale anche per Eric Marek (Esercito,10”28 di season best), tra i possibili protagonisti di un 100 metri al maschile in cui, insieme a sua maestà Marcell Jacobs, ci sarà anche l’esperienza di Roberto Rigali (Carabinieri).
Tutti gli altri
Gaia Colli (Carabinieri) partirà con il miglior accredito del lotto sui 3.000 siepi, Hassane Fofana (Fiamme Oro) con il quarto sui 110 hs: a 34 anni, sarà il veterano della comitiva, mentre il baby sarà l’estradaiolo Francesco Efeosa Crotti (2007, salto triplo). Sebastiano Parolini (Gav) va a caccia di un podio nei 5.000 metri al maschile dove ci sarà anche Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana). Cinque al momento i club di casa nostra sicuri di essere rappresentati, con l’Atl. Pianura Bergamasca che schiererà Francesco Camilli (400 hs) e l’Atl. Bergamo 59 Oriocenter con il lanciatore Gioele Tengattini e gli ostacolisti Michele Arrigoni e Chiara Minotti. Per quanto riguarda gli altri con divise di club extraprovinciali, nella marcia 10 km ci sarà Lidia Barcella e nel lancio del giavellotto Sofia Frigerio, entrambe della Bracco di Milano.
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