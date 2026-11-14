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Sport / Hinterland Sabato 14 Novembre 2026

Villa d’Almè, lite tra genitori sugli spalti: sospesa la finale del torneo di calcio di bambini di 10 anni

IL CASO. Insulti, minacce e sputi durante la finale tra AlbinoLeffe e Monza. Il VillaValle interrompe il torneo e annulla le premiazioni. Bambini in lacrime.

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Redazione Web
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Villa d’Almè, lite tra genitori sugli spalti: sospesa la finale del torneo di calcio di bambini di 10 anni
Un pallone in campo

Villa d’Almè

Un torneo di calcio dedicato a bambini di 9 e 10 anni interrotto prima della conclusione per una lite tra genitori sugli spalti, tra insulti, minacce e sputi. È accaduto domenica 8 novembre al Vyll Stadium di Villa d’Almè, dove il VillaValle, società che milita in Serie D, aveva organizzato il Torneo Cortinovis, con 16 squadre della categoria Pulcini e partite arbitrate dai giovani del vivaio del club.

Tensioni, poi la lite durante la finale

Nel corso della giornata alcuni genitori presenti in tribuna avrebbero rivolto insulti sia ai giovani arbitri sia ai bambini impegnati sul terreno di gioco. La situazione è poi degenerata durante la finale tra AlbinoLeffe e Monza, quando due genitori di bambini delle squadre avversarie hanno iniziato a discutere animatamente.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due avrebbe cominciato a inveire contro l’altro, arrivando a rivolgergli minacce, insulti e sputi. I due sono stati separati, ma a quel punto gli organizzatori hanno deciso di interrompere definitivamente la partita e annullare la cerimonia di premiazione.

Una decisione arrivata mentre in campo i giovani calciatori stavano disputando le partite senza discussioni o comportamenti scorretti. Alcuni bambini, secondo quanto riferito, avrebbero lasciato il terreno di gioco in lacrime.

La condanna del VillaValle: «Comportamenti contrari ai valori dello sport»

La società organizzatrice ha espresso il proprio disappunto attraverso una nota ufficiale: «Si esprime la propria più ferma condanna nei confronti dei comportamenti irrispettosi e violenti messi in atto da alcuni genitori presenti sulle tribune».

«Con profonda amarezza, la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria: interrompere anticipatamente l’ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport».

Il VillaValle sottolinea inoltre il contrasto tra quanto accaduto sugli spalti e il comportamento dei piccoli calciatori: «Dopo una giornata caratterizzata da incontri disputati all’insegna della correttezza, del rispetto reciproco e della lealtà sportiva da parte di giovani atleti e staff tecnici, è stato particolarmente doloroso assistere a episodi tanto deplorevoli sugli spalti».

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