Joe Lovano: «Nel mio Bergamo Jazz risuonerà gioia e amore»

«The sound of Joy» è questo il tema sullo sfondo della 46esima edizione di Bergamo Jazz, la seconda con la direzione artistica di Joe Lovano. Il programma della rassegna che si svolgerà dal 20 al 23 marzo tra il Teatro Donizetti e il Sociale è come di consueto di altissimo livello nel solco della tradizione jazzistica internazionale.