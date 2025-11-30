A Lovere si accendono le luci di Natale - Foto

«Storie, note e immagini incantate» è il titolo del tema scelto questa volta dal Comune di Lovere per il progetto «Borgo della luce»: sabato pomeriggio 29 novembre, insieme all’albero di Natale allestito dal gruppo di volontariato che lavora per il Perù, sono state accese le lampade che fino all’Epifania proietteranno sui palazzi del lungolago e del centro storico le immagini del disegnatore tedesco Torsten Schrank (diventato famoso con il film d’animazione Klaus – I Segreti del Natale) e le illustrazioni dell’artista Gloria Verni (in arte Airolg).