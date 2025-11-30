Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 30 Novembre 2025

A Lovere si accendono le luci di Natale - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Accese le lampade che fino all’Epifania proietteranno sui palazzi del lungolago e del centro storico le immagini del disegnatore tedesco Torsten Schrank e le illustrazioni dell’artista Gloria Verni.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
I giochi di luce a Lovere
I giochi di luce a Lovere
(Foto di Alfredo Stella)

Lovere

«Storie, note e immagini incantate» è il titolo del tema scelto questa volta dal Comune di Lovere per il progetto «Borgo della luce»: sabato pomeriggio 29 novembre, insieme all’albero di Natale allestito dal gruppo di volontariato che lavora per il Perù, sono state accese le lampade che fino all’Epifania proietteranno sui palazzi del lungolago e del centro storico le immagini del disegnatore tedesco Torsten Schrank (diventato famoso con il film d’animazione Klaus – I Segreti del Natale) e le illustrazioni dell’artista Gloria Verni (in arte Airolg).

Il Natale a Lovere
Il Natale a Lovere
(Foto di Alfredo Stella)
Il Natale a Lovere
Il Natale a Lovere
(Foto di Alfredo Stella)

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Key Frame e Bergamo Animation Days ed è supportata da ViVi energia, Camera di Commercio Bergamo e Regione Lombardia.

Il Natale a Lovere
Il Natale a Lovere
(Foto di Alfredo Stella)
Il Natale a Lovere
Il Natale a Lovere
(Foto di Alfredo Stella)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lovere
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
Intrattenimento (generico)
Feste, Carnevale
Tradizioni
Torsten Schrank
Gloria Verni
Giuseppe Arrighetti
Alfredo Stella
regione lombardia
Comune di Lovere
Key Frame
Bergamo Animation Days
ViVi energia
Camera di Commercio Bergamo
Natale 2025