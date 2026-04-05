Col bel tempo pienone al lago: Sebino preso d’assalto. Motociclisti in coda

Le temperature abbondantemente sopra i venti gradi indicano che finalmente è arrivata la primavera: si è fatta attendere fino a Pasqua ma il bel tempo e i giorni di vacanza hanno portato a Lovere tanti visitatori.

Dopo pranzo, il lungolago ha fatto il pieno, ma è tutto il Sebino ad essere stato prese d’assalto. I campeggi di Iseo hanno riempito le piazzole, con presenze straniere del 95% (principalmente tedeschi), mentre a Lovere tanti passanti si sono lasciati catturare da uno dei borghi più belli d’Italia.

Relax sul lago: in tantissimi in gita nel Sebino

(Foto di Teleboario) Relax sul lago: in tantissimi in gita nel Sebino

(Foto di Teleboario)

Approfittando dell’iniziativa «“Domenica al museo», numerosi visitatori sono entrati nelle sale dell’Accademia Tadini, mentre le gelaterie della piazza Tredici martiri hanno dovuto rifornire costantemente le vaschette di creme e frutti per soddisfare le richieste dei clienti.