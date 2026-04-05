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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 05 Aprile 2026

Col bel tempo pienone al lago: Sebino preso d’assalto. Motociclisti in coda

A PASQUA. La stagione turistica è iniziata e per ora non sembra risentire del caro carburante e dei rischi legati all’inflazione

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

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Col bel tempo pienone al lago: Sebino preso d’assalto. Motociclisti in coda
Code al lago nella giornata di Pasqua
(Foto di Teleboario)

Lovere

Le temperature abbondantemente sopra i venti gradi indicano che finalmente è arrivata la primavera: si è fatta attendere fino a Pasqua ma il bel tempo e i giorni di vacanza hanno portato a Lovere tanti visitatori.

Dopo pranzo, il lungolago ha fatto il pieno, ma è tutto il Sebino ad essere stato prese d’assalto. I campeggi di Iseo hanno riempito le piazzole, con presenze straniere del 95% (principalmente tedeschi), mentre a Lovere tanti passanti si sono lasciati catturare da uno dei borghi più belli d’Italia.

Col bel tempo pienone al lago: Sebino preso d’assalto. Motociclisti in coda
Relax sul lago: in tantissimi in gita nel Sebino
(Foto di Teleboario)
Col bel tempo pienone al lago: Sebino preso d’assalto. Motociclisti in coda
Relax sul lago: in tantissimi in gita nel Sebino
(Foto di Teleboario)

Approfittando dell’iniziativa «“Domenica al museo», numerosi visitatori sono entrati nelle sale dell’Accademia Tadini, mentre le gelaterie della piazza Tredici martiri hanno dovuto rifornire costantemente le vaschette di creme e frutti per soddisfare le richieste dei clienti.

La stagione turistica è iniziata e per ora non sembra risentire del caro carburante e dei rischi legati all’inflazione

Avvistati anche tanti camminatori che, riconoscibili dallo zaino in spalla, stanno percorrendo il Cammino dei 3 laghi. Per il Sebino, che lo scorso anno per la prima volta aveva superato il milione di presenze turistiche, il lungo ponte pasquale rappresenta il miglior viatico per una stagione turistica che, per ora, non sembra risentire del caro carburante e dei rischi legati all’inflazione.

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