Domenica 19 Ottobre 2025
Donna muore in un incendio in casa a Sarnico con il suo cane: indagini in corso per capire le cause
LA TRAGEDIA. Una donna di 75 anni è morta la scorsa notte nell’incendio della sua abitazione: avvolto dalle fiamme anche il suo cane. È accaduto a Sarnico, in via Campomatto, attorno alle 4,20.
Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarnico, dove una donna di 75 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via Campomatto, al civico 3. L’allarme è scattato intorno alle 4.20 del mattino: sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo, insieme ai distaccamenti volontari di Credaro e Palazzolo sull’Oglio. Al loro arrivo, l’abitazione – una casa singola a un solo piano – risultava parzialmente avvolta dalle fiamme, che avevano colpito in particolare la zona notte.
Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto all’interno, in una stanza studio adiacente alla camera da letto, il corpo della residente, ormai privo di sensi. La donna, una pensionata di 75 anni, è stata immediatamente portata all’esterno per ricevere i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il decesso è stato constatato dal medico dell’automedica. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell’Automedica di Seriate, un’ambulanza di Iseo e i Carabinieri di Sarnico, che hanno posto sotto sequestro l’abitazione per consentire le indagini.
Trovato senza vita anche il suo cane
Durante le operazioni di smassamento e bonifica, i Vigili del Fuoco hanno purtroppo trovato anche il corpo senza vita del cane della vittima, rimasto intrappolato tra le fiamme. Il Pubblico ministero di turno ha disposto l’intervento del Nucleo investigativo antincendio (Nia) dei Vigili del Fuoco, che nelle prossime ore effettuerà gli accertamenti tecnici per determinare le cause del rogo. Secondo quanto si apprende, i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Credaro, che si sono introdotti immediatamente nell’abitazione nel tentativo di salvare la donna, purtroppo senza esito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino alle prime ore del mattino.
