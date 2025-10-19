Donna muore in un incendio in casa a Sarnico con il suo cane: indagini in corso per capire le cause

Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarnico, dove una donna di 75 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via Campomatto, al civico 3. L’allarme è scattato intorno alle 4.20 del mattino: sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo, insieme ai distaccamenti volontari di Credaro e Palazzolo sull’Oglio. Al loro arrivo, l’abitazione – una casa singola a un solo piano – risultava parzialmente avvolta dalle fiamme, che avevano colpito in particolare la zona notte.

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto all’interno, in una stanza studio adiacente alla camera da letto, il corpo della residente, ormai privo di sensi. La donna, una pensionata di 75 anni, è stata immediatamente portata all’esterno per ricevere i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il decesso è stato constatato dal medico dell’automedica. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell’Automedica di Seriate, un’ambulanza di Iseo e i Carabinieri di Sarnico, che hanno posto sotto sequestro l’abitazione per consentire le indagini.

Trovato senza vita anche il suo cane