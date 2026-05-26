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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 26 Maggio 2026

Estate all’orizzonte, riparte il «Progetto sicurezza lago d’Iseo»

IL PROGETTO. Coinvolte le Province di Bergamo e Brescia, con Guardia costiera ausiliaria, Vigili del fuoco, Croce rossa e Guardia di finanza.

Lettura 1 min.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Estate all’orizzonte, riparte il «Progetto sicurezza lago d’Iseo»
La conferenza stampa di presentazione

Sarnico

È stato presentato martedì 26 maggio, a Sarnico, il «Progetto sicurezza lago d’Iseo», iniziativa promossa dall’Autorità di bacino per garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione durante la stagione estiva e nei fine settimana. Il progetto è finanziato con 80mila euro complessivi, di cui 40mila stanziati da Regione Lombardia e 39mila dall’Autorità di Bacino, che ha aumentato le risorse per dare continuità «a un progetto, in cui crediamo molto e che deve anche essere costantemente migliorato», ha dichiarato il presidente Alessio Rinaldi.

Le organizzazioni coinvolte

Il progetto coinvolge le Province di Brescia e Bergamo insieme alle rispettive associazioni di volontariato, la Guardia costiera ausiliaria, la Croce Rossa Opsa Bergamo, i Vigili del fuoco di Brescia e Bergamo e la Guardia di finanza. Presenti alla conferenza il comandante della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Salò, il capitano Luca Boz, i comandanti dei Vigili del fuoco di Bergamo e Brescia, rispettivamente Vincenzo Giordano e Luigi Diaferio, oltre ai rappresentanti delle realtà di volontariato e protezione civile. Tra queste, per la provincia di Bergamo, i sommozzatori del nucleo di Treviglio e del Fips di Bergamo, l’Anc e le unità cinofile del Sics di Seriate, che saranno operative durante l’estate e nei periodi di maggiore afflusso turistico. Già attiva da inizio maggio anche la Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino.

Anche sul lago di Endine

Operativa tutto l’anno, la Guardia di finanza oggi dispone di un presidio stabile a Iseo. Da metà giugno entreranno pienamente in servizio anche i Vigili del fuoco, che intensificheranno la presenza (già garantita durante l’anno) sul Sebino fino a metà settembre durante i weekend. Il progetto si estende anche quest’anno al lago di Endine, dove saranno attivi gli operatori della Croce rossa e, per qualche giornata, anche i Vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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