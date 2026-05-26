Estate all’orizzonte, riparte il «Progetto sicurezza lago d’Iseo»

È stato presentato martedì 26 maggio, a Sarnico, il «Progetto sicurezza lago d’Iseo», iniziativa promossa dall’Autorità di bacino per garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione durante la stagione estiva e nei fine settimana. Il progetto è finanziato con 80mila euro complessivi, di cui 40mila stanziati da Regione Lombardia e 39mila dall’Autorità di Bacino, che ha aumentato le risorse per dare continuità «a un progetto, in cui crediamo molto e che deve anche essere costantemente migliorato», ha dichiarato il presidente Alessio Rinaldi.

Le organizzazioni coinvolte

Il progetto coinvolge le Province di Brescia e Bergamo insieme alle rispettive associazioni di volontariato, la Guardia costiera ausiliaria, la Croce Rossa Opsa Bergamo, i Vigili del fuoco di Brescia e Bergamo e la Guardia di finanza. Presenti alla conferenza il comandante della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Salò, il capitano Luca Boz, i comandanti dei Vigili del fuoco di Bergamo e Brescia, rispettivamente Vincenzo Giordano e Luigi Diaferio, oltre ai rappresentanti delle realtà di volontariato e protezione civile. Tra queste, per la provincia di Bergamo, i sommozzatori del nucleo di Treviglio e del Fips di Bergamo, l’Anc e le unità cinofile del Sics di Seriate, che saranno operative durante l’estate e nei periodi di maggiore afflusso turistico. Già attiva da inizio maggio anche la Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino.