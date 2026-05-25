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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 25 Maggio 2026

Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto

L’INTERVENTO. Vigili del fuoco e Arpa alla Unigasket di Villongo nella serata di lunedì 25 maggio per monitorare la pericolosità dei fumi scaturiti da un incendio già domato nella ditta progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti

Villongo

Un incendio si è sviluppato nella serata di lunedì 25 maggio, alla Unigasket di Villongo, azienda al confine con Credaro. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme avrebbero interessato un impianto collegato all’aspirazione e all’abbattimento dei fumi di stampaggio della gomma.

L’allarme è scattato verso le 20 dopo che dalla zona dell’azienda si è levata una colonna di fumo denso, percepita anche nei dintorni, fino a Credaro, in particolare nella parte sud del paese. L’odore, descritto come simile a quello della gomma bruciata, si è diffuso rapidamente anche a causa del vento.

Due gli operai intossicati di 26 e 36 anni che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto
Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto
Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto

L’incendio, secondo quanto riferito dal sindaco di Credaro, Adriana Bellini, dopo un primo sopralluogo, sarebbe stato spento dagli addetti dell’azienda prima dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco con le squadre da Bergamo, Palazzolo, Romano e Gazzaniga sono comunque intervenuti sul posto per effettuare le verifiche di sicurezza e accertare che non vi fossero ulteriori criticità.

Restano da chiarire le cause del rogo e l’eventuale necessità di controlli ambientali legati alla diffusione dei fumi. Non risultano al momento persone ferite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Emma Crescenti