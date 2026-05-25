Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto

Un incendio si è sviluppato nella serata di lunedì 25 maggio, alla Unigasket di Villongo, azienda al confine con Credaro. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme avrebbero interessato un impianto collegato all’aspirazione e all’abbattimento dei fumi di stampaggio della gomma.

L’allarme è scattato verso le 20 dopo che dalla zona dell’azienda si è levata una colonna di fumo denso, percepita anche nei dintorni, fino a Credaro, in particolare nella parte sud del paese. L’odore, descritto come simile a quello della gomma bruciata, si è diffuso rapidamente anche a causa del vento.

Due gli operai intossicati di 26 e 36 anni che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’incendio, secondo quanto riferito dal sindaco di Credaro, Adriana Bellini, dopo un primo sopralluogo, sarebbe stato spento dagli addetti dell’azienda prima dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco con le squadre da Bergamo, Palazzolo, Romano e Gazzaniga sono comunque intervenuti sul posto per effettuare le verifiche di sicurezza e accertare che non vi fossero ulteriori criticità.