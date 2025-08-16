Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 16 Agosto 2025
La magia dei lumini di San Rocco fino a sabato sera a Riva di Solto - Foto e video
LA TRADIZIONE. Ben 2.500 fiammelle che prendono il largo creando un suggestivo spettacolo: la tradizione dei lumini di San Rocco accesi uno a uno e adagiati sulle onde del lago si è rinnovato la sera di Ferragosto a Riva di Solto dove la parrocchia e i suoi volontari organizzano la tradizionale sagra di San Rocco.
Riva di Solto
Sul lungolago, gli spettatori si sono assiepati per osservare, fotografare e riprendere con i loro telefonini l’antico rituale di luce che porta un messaggio di amicizia e di pace, ma non solo. È anche un tradizionale indicatore meteorologico che un tempo i pescatori del borgo osservavano con attenzione. «Ci è stato tramandato – racconta Marco Selva, uno dei volontari – che se i lumini vanno a Sud, verso Sarnico, ci sarà bel tempo, mentre se si spostano a nord, verso Lovere, ci dobbiamo preparare a qualche burrasca».
Tantissimi gli stranieri che, dopo aver visto sui social le fotografie delle passate edizioni sono arrivati appositamente a Riva di Solto per non lasciarsi sfuggire l’esperienza “immersiva”, mentre i locali, più abituati, puntano tutto sulla sagra che proseguirà fino a domenica sera. Lo spettacolo dei lumini sul lago verrà riproposto sabato sera 16 agosto dalle 21,30 in avanti.
