La magia dei lumini di San Rocco fino a sabato sera a Riva di Solto - Foto e video

Sul lungolago, gli spettatori si sono assiepati per osservare, fotografare e riprendere con i loro telefonini l’antico rituale di luce che porta un messaggio di amicizia e di pace, ma non solo. È anche un tradizionale indicatore meteorologico che un tempo i pescatori del borgo osservavano con attenzione. «Ci è stato tramandato – racconta Marco Selva, uno dei volontari – che se i lumini vanno a Sud, verso Sarnico, ci sarà bel tempo, mentre se si spostano a nord, verso Lovere, ci dobbiamo preparare a qualche burrasca».