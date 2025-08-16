Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 16 Agosto 2025

La magia dei lumini di San Rocco fino a sabato sera a Riva di Solto - Foto e video

LA TRADIZIONE. Ben 2.500 fiammelle che prendono il largo creando un suggestivo spettacolo: la tradizione dei lumini di San Rocco accesi uno a uno e adagiati sulle onde del lago si è rinnovato la sera di Ferragosto a Riva di Solto dove la parrocchia e i suoi volontari organizzano la tradizionale sagra di San Rocco.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
I lumini a Riva di Solto
I lumini a Riva di Solto

Riva di Solto

Sul lungolago, gli spettatori si sono assiepati per osservare, fotografare e riprendere con i loro telefonini l’antico rituale di luce che porta un messaggio di amicizia e di pace, ma non solo. È anche un tradizionale indicatore meteorologico che un tempo i pescatori del borgo osservavano con attenzione. «Ci è stato tramandato – racconta Marco Selva, uno dei volontari – che se i lumini vanno a Sud, verso Sarnico, ci sarà bel tempo, mentre se si spostano a nord, verso Lovere, ci dobbiamo preparare a qualche burrasca».

Tantissimi gli stranieri che, dopo aver visto sui social le fotografie delle passate edizioni sono arrivati appositamente a Riva di Solto per non lasciarsi sfuggire l’esperienza “immersiva”, mentre i locali, più abituati, puntano tutto sulla sagra che proseguirà fino a domenica sera. Lo spettacolo dei lumini sul lago verrà riproposto sabato sera 16 agosto dalle 21,30 in avanti.

La tradizione dei lumini a Riva di Solto
La tradizione dei lumini a Riva di Solto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riva di Solto
Bergamo
Lovere
Sarnico
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Tempo libero
Scienza, Tecnologia
Elettronica
San Rocco
Giuseppe Arrighetti