L’abbraccio di Villongo al piccolo Nicolò: «Prendiamoci cura della vita»

La chiesa di Sant’Alessandro era gremita. All’esterno, sul sagrato, decine di persone in raccoglimento. Nei giorni precedenti, tantissimi avevano fatto visita alla camera ardente allestita in casa, tra fiori bianchi e silenzi carichi di commozione .

Prima della messa, Mattia Stortini – volontario «Spiderman» – ha detto: «Il tuo sorriso resta con noi. Ora so che, alzando gli occhi al cielo, vedrò una stella in più. La tua». Durante l’omelia, don Alessandro ha ricordato: «Dio non prende i migliori, ma piange con noi. Nicolò ci lascia il compito di prenderci cura della vita». Poco prima del corteo, è risuonato il brano de L’«Uomo Ragno», il preferito di Nicolò. Un addio struggente, che Villongo non dimenticherà.