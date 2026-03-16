Lovere, Francesco ha festeggiato i 102 anni. «Il mio segreto? Lavoro e lettura»

Nato il 15 marzo del 1924, Francesco Volpi ha attraversato il male della Seconda guerra mondiale e poi è emigrato in Belgio per lavorare come saldatore alla Citröen. Rientrato a Lovere nel 1958, si era sposato con la signora Miriam, scomparsa nel 2000, e ha sempre lavorato nel settore, prima nella storica officina «Baldini» e poi nello stabilimento dell’«Ilva/Italsider» fino al giorno della sua pensione.