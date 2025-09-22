Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 22 Settembre 2025

Luna ricorda il papà Giuseppe: «Vorrei sentirti ancora vicino»

I FUNERALI. Lunedì mattina, nella chiesa parrocchiale di Grumello del Monte, la comunità si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Belotti, 55 anni.

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Grumello del Monte

Gremita la chiesa per dare l’ultimo saluto al 55enne, tragicamente morto nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Carobbio degli Angeli. La funzione, presieduta dal vicario di Grumello don Fernando Carrillo, ha visto una partecipazione commossa di familiari, amici, colleghi e concittadini. L’emozione era palpabile.

Giuseppe, tecnico nel settore della fibra ottica, lascia la figlia Luna, la mamma Miria, il papà Paolo e la sorella Michela. Nell’omelia il curato, rivolgendosi ai presenti, ha detto: «Oggi piangiamo la partenza improvvisa di Giuseppe. La sua morte ci ricorda quanto sia fragile la vita: in un istante tutto può cambiare. Dove la vita sembra spezzarsi, lì Dio si manifesta con la sua misericordia e apre un orizzonte nuovo. In questo momento il Signore ci invita a sostenerci nella speranza: la vita non è finita, ma è stata trasformata».

Al termine della celebrazione sono stati condivisi alcuni ricordi. Tra questi quello della figlia Luna: «Vorrei sentirti ancora vicino» ha detto con commozione. Qualcun altro lo ha salutato così: «Ti salutiamo con un semplice ciao, che rispecchia quello che tu eri: una persona genuina, concreta e schietta». Infine, il corteo ha accompagnato il feretro al cimitero per la tumulazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grumello del Monte
Carobbio degli Angeli
Scienza, Tecnologia
Scienze naturali
Astronomia
Sociale
Morte
Giuseppe Belotti
Fernando Carrillo
Monica Armeli