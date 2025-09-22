Luna ricorda il papà Giuseppe: «Vorrei sentirti ancora vicino»

Gremita la chiesa per dare l’ultimo saluto al 55enne, tragicamente morto nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Carobbio degli Angeli. La funzione, presieduta dal vicario di Grumello don Fernando Carrillo, ha visto una partecipazione commossa di familiari, amici, colleghi e concittadini. L’emozione era palpabile.

Giuseppe, tecnico nel settore della fibra ottica, lascia la figlia Luna, la mamma Miria, il papà Paolo e la sorella Michela. Nell’omelia il curato, rivolgendosi ai presenti, ha detto: «Oggi piangiamo la partenza improvvisa di Giuseppe. La sua morte ci ricorda quanto sia fragile la vita: in un istante tutto può cambiare. Dove la vita sembra spezzarsi, lì Dio si manifesta con la sua misericordia e apre un orizzonte nuovo. In questo momento il Signore ci invita a sostenerci nella speranza: la vita non è finita, ma è stata trasformata».