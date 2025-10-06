Navigazione del lago d’Iseo, orario invernale fino a marzo

Dopo che nei primi nove mesi del 2025 il trasporto dei passeggeri ha registrato un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto a eventi di grande richiamo, il mese di ottobre porta due novità importanti alla Navigazione lago d’Iseo, la società controllata dall’Autorità di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro, a cui fa capo la gestione del trasporto pubblico del lago. Lunedì 6 ottobre entrerà in vigore l’orario invernale che resterà valido fino al 22 marzo , mentre dalla metà di ottobre alla fine dell’anno verrà portato a regime il nuovo sistema di bigliettazione elettronica.

Corse confermate e lavori di manutenzione

Per quanto riguarda l’orario invernale, i collegamenti saranno assicurati giornalmente sulla linea Iseo -Monte Isola - Tavernola, con più corse nei giorni festivi, mentre resta invariato il servizio traghetti in partenza da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola. Procede senza variazioni il servizio di corse scolastiche sulle tratte Lovere - Pisogne e Iseo – Predore. Fino a marzo, la riduzione del numero delle corse consentirà alla Navigazione la manutenzione ai porti, ai pontili e alle motonavi.