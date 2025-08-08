Cronaca / Val Calepio e Sebino
Venerdì 08 Agosto 2025
Si ribalta con il trattore ad Adrara, agricoltore ferito
L’INCIDENTE. L’infortunio si è verificato in via Squadra alle 11 di venerdì 8 agosto.
Adrara San Martino
Si è ribaltato con il trattore e si è infortunato, si tratta di agricoltore di cui ancora non è nota l’età. È successo a Adrara San Martino alle 11 di venerdì 8 agosto.
Allertati i soccorsi in codice rosso, sono arrivati sul posto: un’ambulanza e un’auto medica, oltre ad essersi alzato in volo all’elisoccorso da Brescia.
Arrivati sul posto, i sanitari hanno constatato che l’uomo non avesse ferite così gravi, lo hanno stabilizzato e portato in ospedale ad Iseo in codice giallo con l’ambulanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA