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Cronaca / Valle Brembana Domenica 02 Agosto 2026

Ancora sole e gran caldo in provincia di Bergamo. Termometro a 38 gradi

METEO. Condizioni stabili previste fino a giovedì, salvo qualche isolato rovescio o temporale sui rilievi.

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Ancora sole e gran caldo in provincia di Bergamo. Termometro a 38 gradi
Nessuna tregua dal gran caldo

Proseguirà anche domenica 2 agosto e nei primi giorni della prossima settimana l’ondata di calore che sta investendo tutto il nord Italia. Venerdì 31 luglio le temperature più alte nella nostra provincia, secondo il Centro meteo lombardo, si sono avute a Treviglio (38,4 gradi) e a Paladina (38,1).

Anche sabato 1° agosto i 38 gradi sono stati superati nella Bassa e nell’hinterland di Bergamo. Forte, quindi, il grado di disagio segnalato dal bollettino meteo di Regione Lombardia anche per prossimi giorni, probabilmente fino a giovedì.

«Fino a giovedì»

«All’inizio della prossima settimana si prevede che il tempo rimarrà caldo e variabile - specificano le previsioni del servizio meteo regionale -. Il sole sarà intervallato da nubi e rovesci o temporali sui rilievi. Non si escludono locali fenomeni anche sulla pianura. Temperature ben al di sopra della media del periodo, almeno fino a giovedì 6 agosto».

Temperature che si mantengono relativamente alte, e ovviamente più gradevoli, anche in quota: sabato 1° agosto la massima al rifugio San Marco 2000 (Mezzoldo) è stata di 21,8 gradi verso le 14. La colonnina di mercurio in serata è poi scesa verso i 15 gradi.

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