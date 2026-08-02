Ancora sole e gran caldo in provincia di Bergamo. Termometro a 38 gradi

Proseguirà anche domenica 2 agosto e nei primi giorni della prossima settimana l’ondata di calore che sta investendo tutto il nord Italia. Venerdì 31 luglio le temperature più alte nella nostra provincia, secondo il Centro meteo lombardo, si sono avute a Treviglio (38,4 gradi) e a Paladina (38,1).

Anche sabato 1° agosto i 38 gradi sono stati superati nella Bassa e nell’hinterland di Bergamo. Forte, quindi, il grado di disagio segnalato dal bollettino meteo di Regione Lombardia anche per prossimi giorni, probabilmente fino a giovedì.

«Fino a giovedì»

«All’inizio della prossima settimana si prevede che il tempo rimarrà caldo e variabile - specificano le previsioni del servizio meteo regionale -. Il sole sarà intervallato da nubi e rovesci o temporali sui rilievi. Non si escludono locali fenomeni anche sulla pianura. Temperature ben al di sopra della media del periodo, almeno fino a giovedì 6 agosto».