Apicoltore morto con il trial, l’ultimo saluto a Piazzolo: «Proteggi la tua famiglia da lassù»

In centinaia hanno riempito nella mattinata di domenica 20 luglio la via principale di Piazzolo, piccolo comune dell’Alta Valle Brembana, per dare l’ultimo saluto a Roberto «Roby» Arizzi, scomparso all’età di 42 anni nella serata di giovedì 17 luglio, stroncato da un malore mentre era in moto, di ritorno dal Rifugio Dordona, sulla strada per Foppolo.