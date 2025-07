Piazzolo, artigiano morto con il trial: «Staremo vicini alla famiglia»

Arizzi, artigiano e apicoltore, era insieme ad altri motociclisti, tra cui un collega di tanti lavori, di Piazzolo. Avevano raggiungo il rifugio Dordona, sul versante valtellinese, percorrendo il sentiero. La strada agro-silvo-pastorale (utilizzabile solo su autorizzazione) era ancora chiusa per lavori di messa in sicurezza (apre da oggi, sabato 19 luglio), con passaggio sbarrato da mezzi meccanici e blocchi di cemento.

La tragedia intorno alle 21

Dopo la sosta al rifugio Dordona, nel tardo pomeriggio la ripartenza per Foppolo, direzione casa. La tragedia è accaduta poche centinaia di metri a valle del valico, verso le 21, quando la luce del giorno ormai stava venendo meno. Arizzi era rimasto un po’ indietro rispetto agli amici che lo precedevano. Ed è stato proprio il ritardo a insospettire i compagni. Nella zona il telefono cellulare non ha segnale. Quindi gli amici, preoccupati per il ritardare di Roberto, sono tornati di nuovo indietro, in direzione del passo. Trovando purtroppo l’apicoltore in fondo a una scarpata, nei pressi della sua moto da trial. Uno di loro ha quindi raggiunto un luogo dove il telefonino potesse avere segnale dando l’allarme al 112.

A quel punto si sono mossi i carabinieri della compagnia di Zogno, l’elicottero partito da Sondrio e il Soccorso alpino. Il medico calato dall’elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’artigiano. Il corpo è stato poi portato sulla strada agro-silvo-pastorale e, da qui, con gli uomini del Soccorso alpino, fino a Foppolo. Nella notte, poi, dopo l’ok del magistrato, la salma è stata ricomposta nella sua abitazione a Piazzolo.

Il dolore a Piazzolo

Roberto Arizzi era cresciuto e abitava con la moglie Manuela e le due figliolette (una all’asilo e una alle elementari) in via Grumello, in una casa a monte della chiesa parrocchiale. Venerdì 18 luglio, in quello che è uno dei più piccoli paesi della nostra provincia (poco meno di cento anime) pochi se la sentivano di parlare. Le poche parole erano di incredulità e tanto dolore. «Di fronte a un grande dolore come questo – dice il parroco, don Emanuele Poloni – dobbiamo restare vicini alla famiglia. Garantiremo la nostra preghiera, che non si vede, ma è efficace».