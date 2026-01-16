Foppolo-Carona, apre anche la seggiovia Conca Nevosa

Conca Nevosa: collaudo superato e piste pronte. Da quando abbiamo avuto in gestione, dal Comune di Carona, di fatto a metà dicembre scorso, impianti e piste di Val Carisole, è stata una corsa contro il tempo. Abbiamo lavorato quotidianamente per manutenzioni e collaudi. Ora siamo pronti per offrire ai nostri affezionati clienti un prodotto all’altezza della storia di questo comprensorio».