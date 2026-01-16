Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 16 Gennaio 2026

Foppolo-Carona, apre anche la seggiovia Conca Nevosa

SCI. Dopo l’impianto della Valgussera attivo anche quello di Conca Nevosa a partire da sabato 17 gennaio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Apre da sabato 17 gennaio, nel comprensorio sciistico di Foppolo-Carona (alta Val Brembana), la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, in Val Carisole. Torna così fruibile una delle aree sciabili più apprezzate del comprensorio bergamasco, in un panorama naturale di particolare fascino e con piste perfette. «Dopo l’apertura della s eggiovia del Valgussera – dice il direttore della stazione, Luca Cattaneo - torna ora utilizzabile anche l’impianto del

Conca Nevosa: collaudo superato e piste pronte. Da quando abbiamo avuto in gestione, dal Comune di Carona, di fatto a metà dicembre scorso, impianti e piste di Val Carisole, è stata una corsa contro il tempo. Abbiamo lavorato quotidianamente per manutenzioni e collaudi. Ora siamo pronti per offrire ai nostri affezionati clienti un prodotto all’altezza della storia di questo comprensorio».

Sarà aperta la pista principale del Conca Nevosa, con collegamento al Valgussera. Nei prossimi giorni si lavorerà anche sulle varianti per ampliare ulteriormente l’offerta, spiegano da Foppolo. Intanto si fa un primo bilancio dell’inizio stagione, con le vacanze di Natale e di fine anno: circa il 20% in più di primi ingressi nel comprensorio rispetto alla scorsa stagione, con punte di 3.000 sciatori al giorno. A Foppolo aperte le piste Quarta Baita, Montebello e in località Foppelle, il campo scuola per lo sci e l’area slitte e bob. In Val Carisole aperte le seggiovie Valgussera e Conca Nevosa, la salita solo dal lato di Foppolo.

