Frana sulla strada a Ubiale, lavori iniziati. «Riapertura entro fine gennaio»

Sono iniziati martedì 9 dicembre, lungo la strada comunale tra Bondo e Clanezzo, frazioni di Ubiale, i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso franato lo scorso 16 novembre. I lavori sono stati appaltati dal Comune di Ubiale Clanezzo a un’impresa dell’alta Val Seriana. «I tempi di conclusione dei lavori - dice il sindaco Ersilio Gotti - restano quelli preventivati, con la riapertura della strada prevista all’incirca a fine gennaio. L’auspicio, poi, è di riuscire a trovare i fondi per tutta la strada e non ritrovarci poco dopo con lo stesso problema, per una nuova frana». Gli operai sono al lavoro per le operazioni di disgaggio e pulizia della parete. Il posizionamento delle reti paramassi dovrebbe iniziare tra una decina di giorni. La strada resterà comunque chiusa.

Il posizionamento delle reti paramassi dovrebbe iniziare tra una decina di giorni. La strada resterà comunque chiusa Intanto Regione Lombardia, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore al Territorio, Gianluca Comazzi, ha approvato la delibera che stanzia subito 180mila euro per i lavori di bonifica. «Come promesso nei giorni scorsi, è stato deliberato da Regione Lombardia il contributo straordinario di 180mila euro, con prelievo dal fondo spese impreviste, per mettere in sicurezza il tratto di strada comunale in Comune di Ubiale Clanezzo chiuso causa caduta massi dallo scorso 16 novembre», scrive in una nota stampa il consigliere regionale Jonathan Lobati, presidente della Commissione territorio. «I lavori sono già iniziati o a dimostrazione del fatto che Regione Lombardia non ha tergiversato nella gestione di questo grave problema alla viabilità delle valli Brembana e Imagna. Contiamo, attraverso una ottimale e celere organizzazione di cantiere, di ottimizzare il cronoprogramma guadagnando circa 5-10 giorni rispetto alla previsione di fine lavori. In questo modo dovremmo riuscire a restituire questa possibile alternativa agli automobilisti della Valle Brembana entro il 20/23 gennaio».

Con la chiusura causa frana le code - già lunghe - sulla statale, quindi, sono ulteriormente peggiorate: tempi di percorrenza aumentati e incolonnamenti in momenti della giornata sempre più ampi

Chiusa dal 16 novembre

La strada che collega Ubiale con Clanezzo è chiusa dal 16 novembre scorso, quando alcuni massi sono precipitati sulla carreggiata, dopo alcuni giorni di pioggia. Una strada di proprietà comunale ma da sempre utilizzata da migliaia di pendolari ogni giorno come scorciatoia e alternativa alle code della statale 470, nel tratto tra Sedrina e Villa d’Almè.

Con la chiusura causa frana le code - già lunghe - sulla statale, quindi, sono ulteriormente peggiorate: tempi di percorrenza aumentati e incolonnamenti in momenti della giornata sempre più ampi. Il caos viabilità è esploso quindi in queste settimane, sia la mattina, quando le code iniziano già alle 6, sia nel tardo pomeriggio, al rientro, nel tratto Valbrembo-Villa d’Almè.

