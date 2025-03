Funghi, al via la stagione della raccolta. Torna il ticket obbligatorio nelle valli

Entra nel vivo la stagione della raccolta funghi, in Valle Seriana e in Valle Brembana, dove gli appassionati devono (in alcuni Comuni) dotarsi di tesserino per la raccolta. Solo sette Comuni sui venti, facenti parte del territorio della Comunità montana Alta Valle Seriana, hanno deliberato che, per la stagione 2025, chi vuole dedicarsi alla raccolta dei funghi sarà obbligato a versare un contributo. I Comuni dove sarà necessaria esibire il ticket sono Ardesio, Aviatico, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta e Valgoglio.

I tempi

Stabilito anche il periodo in cui si possono cercare e raccogliere funghi, che è compreso tra il primo aprile e il 15 novembre. Il contributo da versare direttamente agli Uffici comunali o a quello della Comunità montana, oppure all’Ufficio turistico del Comune di Gromo è cinque euro per un permesso giornaliero, di dieci per quello settimanale, venti euro per un mese e trenta euro per il permesso stagionale. Sono esenti dal pagamento i coltivatori diretti del territorio dove ha sede legale l’azienda agricola e i proprietari di boschi nella loro proprietà. Non è stato possibile, ai sensi dei regolamenti regionali, introdurre agevolazioni per determinate categorie di utenza, vedi i residenti, i diversamente abili, gli anziani, i bambini e i villeggianti.

Come funziona il permesso

Il titolo abilitante alla raccolta è personale, non cedibile ad altri anche se familiari , deve essere portato con sé e tenuto a disposizione per eventuali controlli. La quantità dei funghi che si possono raccogliere giornalmente corrisponde a tre chilogrammi , da riporre in contenitori rigidi ed areati. In merito al contributo da versare così sottolinea l’esperto in micologia Pierino Bigoni, del Gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna: «Da anni ci battiamo perché venga introdotto per la raccolta funghi un unico tesserino a livello regionale, valido per tutti i Comuni. Forse dal prossimo anno, a seguito anche di nostri recenti incontri sull’argomento con Giacomo Zamperini, consigliere regionale alla valorizzazione della Montagna , tale iniziativa potrà concretizzarsi».

Comuni con ticket in Valle Brembana

Costi dei ticket per la raccolta funghi e comuni interessati restano quelli nel 2024 in Valle Brembana. Il ticket giornaliero costa dieci euro, il settimanale venti euro, il mensile 40 euro e l’annuale 60 euro (1 gennaio-31 dicembre). I territori dei Comuni dove è necessario dotarsi di un tesserino per la raccolt funghi sono Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Lenna, Oltre il Colle, Piazza Brembana, San Giovanni Bianco, Serina, Taleggio. I controlli sono affidati al Corpo Forestale. Sono previste sanzioni, per irregolarità, da 50 a cento euro.

A cosa servono i fondi