Il casaro di Avolasio che scrive fiabe sulla Val Taleggio

Un amore a 360 gradi quello di Simone per la «sua» Val Taleggio: da semplice residente e casaro di valle (di professione) ad appassionato di «trail running» prima, di guardiano e manutentore dei sentieri poi e infine scrittore.

L’aver investito tempo ed energie in lungo in largo per la valle gli ha regalato, infatti, anche l’ispirazione per scrivere. Non romanzi, non gialli, bensì favole, suggerite forse anche dalla veste di papà che ricopre con soddisfazione dal 2019 con l’arrivo di Lucia, bissato nel 2024 da quello di Elisabetta.

«L’idea del libro, in questo caso di fiabe, è nata così, quasi per caso», racconta Simone Arrigoni, che ha 43 anni ed è nato e cresciuto nella piccola e soliva Avolasio, frazione di Vedeseta, che conta 15 abitanti.

«Come tanti sanno, ogni tanto mi diletto a scrivere qualcosa sui social, e in più occasioni in diversi mi hanno definito “bella penna” per come scrivo». Sembravano complimenti fini a sé stessi, se non fosse stato per un amico di Crema che da piccolo saliva in villeggiatura proprio ad Avolasio. È stato quest’ultimo a «buttargli lì l’idea di scrivere un libro sulla valle. La casa editrice Gagio edizioni è di fatto sua e della sua compagna – continua Simone –, così quando ho deciso cosa scrivere mi sono affidato a loro. Non volendo scrivere magari qualcosa di storico o già letto, mi son buttato sulla fantasia, perché essendo abituato a leggere fiabe alle mie bimbe mi sembrava la strada più facile».

E così in meno di un mese è nato «Fantastici via vai tra i sentieri della Val Taleggio», un libro che raccoglie 7 fiabe, tutte ambientate in Val Taleggio, e che ha come filo conduttore sentieri e luoghi che si possono raggiungere e incontrare sui tanti percorsi della nostra valle. Dalla cima del Cancervo a quella del Sodadura passando attraverso la Val Asinina, risalendo gli Orridi fin su al Sornadello e, per finire, dando uno sguardo al tramonto dietro al Resegone. Esperienze reali non ce ne sono, però qualche protagonista del libro ha il nome di persone esistenti o che hanno lasciato dei bei ricordi all’autore.