Ladri al Turoldo di Zogno: via pc e danni per 30mila euro

Trentamila euro tra danni dovuti allo scasso e refurtiva, ovvero 30 computer. Sono le conseguenze del colpo messo a segno da ignoti nella notte tra martedì e mercoledì scorso all’istituto scolastico superiore Turoldo di Zogno, in località Camanghè. I ladri sono riusciti a penetrare nell’istituto dall’ala «F», al primo piano, ala cui si accede da via Romacolo, sul lato interno della scuola.

Come sono entrati i ladri

«Per forzare le finestre hanno probabilmente utilizzato dei piedi di porco - spiega il dirigente, Giovanni Savia - lasciando segni evidenti del danno sulle finestre. L’obiettivo era arrivare ai computer della scuola, come poi sono riusciti a fare».

Stando a una prima ricostruzione di quanto successo i ladri (o il ladro) sono entrati in tre aule distinte, forzando gli infissi. In un’aula non hanno prelevato nulla, in un’altra un pc e in una terza due pc, uno dei quali speciale perché utilizzato per uno studente ipovedente.

Da quest’ultima aula, quindi, sovrapponendo i banchi, sarebbero riusciti a vedere, dalla finestra interna, il corridoio della scuola e il posizionamento dei sensori del sistema di allarme. Usciti dall’aula sono quindi riusciti a eludere l’allarme. Poi hanno forzato la vicina porta del ripostiglio dove erano custoditi i computer. Ne hanno asportati 27. Ad accorgersi del furto è stata una collaboratrice scolastica, verso le 7.30, ad apertura della scuola (dove sono in corso da mesi lavori di ristrutturazione).

Trenta, quindi, i computer portati via dai ladri, per un valore denunciato di poco più di 13mila euro a cui si aggiungono i danni ai tre infissi e a due porte per complessivi 30mila euro circa. La scuola è priva di sistema di videosorveglianza ma dispone di un allarme sonoro collegato al 112 e con una vigilanza privata. Sistema che, purtroppo, è stato però eluso dai ladri.

«Evidentemente erano specializzati - commenta il dirigente scolastico - proprio per come hanno agito, riuscendo a controllare come erano posizionati i sensori dell’allarme. Ho chiesto subito alla Provincia, dopo quanto accaduto, un potenziamento del sistema di sicurezza, in particolare l’installazione della videosorveglianza».