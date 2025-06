Malore in strada a San Pellegrino, vigile del fuoco in ferie lo rianima

Un uomo si accascia in strada a San Pellegrino, un residente sente le grida di aiuto della moglie, interviene in suo soccorso e, grazie al provvidenziale defibrillatore semiautomatico fornito da una ditta vicina, gli salva la vita.

La dinamica dell’intervento salva vita

Erano le 7.30 circa di giovedì 19 giugno quando Angelo, vigile del fuoco di 59 anni, ha sentito le grida disperate di una donna che chiedeva aiuto poco distante da casa sua. Essendo in ferie, era sul divano in quel momento: si è affacciato e ha visto oltre il cancello della sua abitazione un uomo accasciato a terra e una donna che urlava. Non ci ha pensato due volte, ha varcato la porta di casa e si è precipitato a soccorrere il 62enne esanime: «Era incosciente – racconta –. Era a passeggio con il cane e con la moglie, che non lo ha visto cadere.

Quando ha capito che il marito si era sentito male all’improvviso tanto da perdere i sensi si è sbracciata per chiedere aiuto». Il vigile del fuoco ha subito cominciato le manovre di rianimazione: «Io massaggiavo e lei “ventilava” (per dare ossigeno ai polmoni tramite la respirazione bocca a bocca, ndr) – prosegue –. Poi da una ditta vicina è arrivato qualcuno con un Dae, un defibrillatore semiautomatico. Sul lavoro sono stato formato per il suo utilizzo, così ho fatto come mi era stato insegnato: ho applicato le piastre e attivato l’apparecchio, mentre qualcun altro ha chiamato il 112, il numero unico delle emergenze, per attivare i soccorsi avanzati».

Cinque le scariche che il dispositivo ha erogato durante la rianimazione: «Dopo la quinta l’uomo si è mosso, ed è così che l’abbiamo visto cambiare proprio colore e riprendersi finalmente», ha concluso il racconto Angelo, che si è detto «contento» per essere riuscito a rianimare il 62enne. «Sono contento, per lavoro mi sono capitate altre situazioni simili, ma a differenza di altre questa è stata efficace e l’uomo si è ripreso».