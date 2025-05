Maltempo in Bergamasca: fiocchi di neve a Foppolo - Foto e video

Maltempo che lascia desiderare l’arrivo della calda stagione, insieme a qualche fiocco di neve caduto sulle cime dell’Alta Valle Brembana, come si vede da Foppolo nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio. Non si segnalano per ora particolari danni, stabile anche il livello del Brembo che nonostante le piogge incombenti degli ultimi tre giorni non desta troppe preoccupazioni.