Frana a Sant’Omobono Terme: strada provinciale parzialmente chiusa

Una frana si è verificata nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio a Sant’Omobono Terme , in Valle Imagna , provocando disagi alla viabilità provinciale. L’evento ha interessato un tratto di strada provinciale, attualmente parzialmente chiuso per motivi di sicurezza. Al momento il traffico veicolare è deviato: le autovetture possono percorrere strade alternative predisposte in zona, mentre per i mezzi pesanti e autoarticolati la circolazione è interdetta.

La frana a Sant’Omobono

I tecnici del Comune di Sant’Omobono sono sul posto per valutare la stabilità del versante e l’evolversi della situazione, pur trattandosi di una zona non soggetta a smottamenti. Sul posto è in arrivo il personale della Provincia per rimuovere il materiale franato. Secondo le prime informazioni, non si esclude una chiusura totale del tratto durante le ore notturne, a causa del pericolo di ulteriori cedimenti. Seguiranno aggiornamenti.