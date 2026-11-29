Le ricerche di zinco a Oltre il Colle e Gorno potranno continuare, fino al 2029. Anzi, potranno anche ampliarsi. Regione Lombardia ha infatti recentemente prorogato il permesso di ricerca alla Vedra Minerals, il ramo dell’australiana Altamin, impegnata, da oltre 15 anni, nel progetto di riapertura delle ex miniere, chiuse dal 1982.

La comunicazione a Vedra e alle amministrazioni comunali è dello scorso ottobre: via libera a nuove ricerche con la possibilità anche di ampliare l’area, grazie all’unificazione di due concessioni, la Cima 1 e la Cima 2. La società australiana potrà ora cercare sempre nei Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle, nelle viscere di Arera, Grem e Menna, tra Val del Riso e Val Parina, ma in un’area più ampia.

Ricerche interrotte nel 2024

Le ricerche si erano interrotte nel 2024: nel decreto di stop si parlava in particolare di 76 (su 141) perforazioni «non autorizzate in aree diverse e di superficie più ampia di quelle previste». Giustificate dalla società da «difformità e problemi operativi imprevisti e lacune comunicative interne». Lo scorso febbraio, poi, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) aveva dato parere favorevole alla Valutazione di impatto ambientale (Via) postuma presentata dalla Vedra.

Sempre nel parere del ministero si sottolineava anche la preoccupazione per il ritrovamento, durante gli scavi, di una venuta d’acqua di cinque litri al secondo, a 140 metri dalla bocca del foro aperta l’11 luglio 2023. La società australiana aveva replicato che l’intercettazione della sorgente era stata subito comunicata alla Regione e, le indagini successive, avevano escluso il coinvolgimento di fonti utilizzate per gli acquedotti. Da allora le indagini - sono ormai trascorsi tre anni - sono interrotte. In questo tempo la società ha potuto fare solo controlli tecnici, quelli che vengono effettuati regolarmente per verificare la sicurezza delle gallerie e della venuta di acqua. Ma ora le ricerche potranno riprendere.

Sei milioni di tonnellate di zinco

A fare il punto della situazione sullo stato dell’arte il direttore minerario di Vedra, Marco Milani: «Il progetto per l’estrazione è ormai alle fasi conclusive - dice -. Lo presenteremo l’anno prossimo». Progetto che Vedra ha dovuto rivedere dopo una prima bocciatura da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. «Il giacimento è ormai definito (la stima è di sei milioni di tonnellate di zinco, ndr) - continua Milani - quindi non è detto che proseguiremo nelle ricerche. Con il permesso prorogato, comunque, i geologi avranno comunque la possibilità, se necessario, di eventuali approfondimenti. Si tratta di una miniera importante, che varrebbe la pena sfruttare. Vedra si è occupata delle ricerche e richiederemo i permessi per l’estrazione. Nel contempo si sta andando alla ricerca di finanziamento per l’attività di estrazione».

I dubbi del territorio

Sul territorio, però, restano ancora tanti i dubbi e i nodi da sciogliere, in particolare sul versante di Gorno, in val del Riso. Qui, nella piccola frazione di Riso, dovrebbe arrivare il tunnel di dieci chilometri (di fatto quello storico già esistente) attraverso il quale i nastri trasportatori porterebbero il materiale estratto. Per poi essere caricato sui camion.

«Ogni giorno 70 camion»

«La previsione è di avere 70 camion al giorno per l’andata e altrettanti per il ritorno - dice il sindaco di Gorno, Giampietro Calegari -. Non siamo contrari di principio alla ripresa dell’attività ma la comunità va salvaguardata da tale impatto. E deve avere un ritorno positivo». Calegari riflette poi anche sui tempi: «Dopo 15 anni di ricerche sarebbe ora di arrivare a una decisione - dice -. Serve un passo avanti e definitivo».