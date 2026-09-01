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Cronaca / Valle Brembana Martedì 01 Settembre 2026

Olmo al Brembo, frana durante i lavori sulla parete. Strada chiusa: i percorsi alternativi

VIABILITÀ. Il distacco di massi è avvenuto martedì 1° settembre verso le 14.30.

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Olmo al Brembo, frana durante i lavori sulla parete. Strada chiusa: i percorsi alternativi
La frana sulla carreggiata della statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo. Strada chiusa e deviazioni sul posto. I massi sono caduti durante i lavori di messa in sicurezza del versante, martedì 1° settembre alle 14.30.

Olmo al Brembo

Una frana ha interessato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo alle 14.30 di martedì 1° settembre. La strada è stata chiusa al traffico in attesa della valutazione del rischio e della rimozione del materiale.

Il movimento franoso è avvenuto in località Campelli, appena prima della sede dell’impresa Regazzoni. Sopra il tratto di strada franato ci sono 8 comuni 8 comuni della Valle dell’Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo

L’Anas ha provveduto alla chiusura in entrambe le direzioni della strada e in un comunicato spiega che: «Il dissesto si è verificato durante le lavorazioni per la protezione del corpo stradale, quando la parete a monte ha ceduto riversando materiale in carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

I percorsi alternativi

Per chi sale verso il Passo San Marco, la Valle Averara e la Valle Stabina, la strada è bloccata all’altezza del bivio per Frola all’inizio di Olmo al Brembo. Da lì bisogna deviare sulla strada comunale, passando per via Frola e scendendo in via Sant’Antonio Abate. Si passa accanto al centro sportivo e alla chiesa, e arrivati allo stop ci si rimette sulla statale (via Roma) per proseguire verso i paesi dell’Alta Valle.

Per chi viaggia in direzione opposta, cioè in direzione Bergamo, il percorso è lo stesso ma al contrario: arrivati al bivio del centro sportivo si prende via Sant’Antonio Abate, si sale per via Frola e ci si ricollega alla SS470 per continuare verso Piazza Brembana o Bergamo.

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