Olmo al Brembo, frana durante i lavori sulla parete. Strada chiusa: i percorsi alternativi

Una frana ha interessato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo alle 14.30 di martedì 1° settembre. La strada è stata chiusa al traffico in attesa della valutazione del rischio e della rimozione del materiale.

Il movimento franoso è avvenuto in località Campelli, appena prima della sede dell’impresa Regazzoni. Sopra il tratto di strada franato ci sono 8 comuni 8 comuni della Valle dell’Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo

L’Anas ha provveduto alla chiusura in entrambe le direzioni della strada e in un comunicato spiega che: «Il dissesto si è verificato durante le lavorazioni per la protezione del corpo stradale, quando la parete a monte ha ceduto riversando materiale in carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

I percorsi alternativi

Per chi sale verso il Passo San Marco, la Valle Averara e la Valle Stabina, la strada è bloccata all’altezza del bivio per Frola all’inizio di Olmo al Brembo. Da lì bisogna deviare sulla strada comunale, passando per via Frola e scendendo in via Sant’Antonio Abate. Si passa accanto al centro sportivo e alla chiesa, e arrivati allo stop ci si rimette sulla statale (via Roma) per proseguire verso i paesi dell’Alta Valle.