Orso avvistato a Carona, due escursioniste a pochi metri dall’animale - Il video

Due giovani escursioniste di Lucca, di 19 e 23 anni, si sono imbattute in un orso mentre si trovavano in vacanza a Carona insieme alla madre.

Le ragazze si sono immobilizzate

Alla vista dell’orso, le giovani sono rimaste ferme, evitando movimenti improvvisi, mentre la madre ha ripreso la scena con il telefono. Nel filmato si vede l’animale attraversare il fiume e poi risalire lungo la scarpata, allontanandosi dalla zona senza avvicinarsi ulteriormente alle escursioniste. L’episodio si è concluso senza conseguenze. L’avvistamento è stato confermato dalla Polizia provinciale.