Orso avvistato a Carona, due escursioniste a pochi metri dall’animale - Il video
LA SCOPERTA. L’animale è stato avvistato giovedì mattina 23 luglio in località Pagliari, vicino a una cascata. Le giovani sono rimaste immobili mentre la madre filmava la scena.Lettura meno di un minuto.
Carona
Due giovani escursioniste di Lucca, di 19 e 23 anni, si sono imbattute in un orso mentre si trovavano in vacanza a Carona insieme alla madre.
L’avvistamento risale alla mattinata di giovedì 23 luglio, intorno alle 11, in località Pagliari, nei pressi di una piccola cascata. Secondo quanto ricostruito, l’animale ha attraversato il corso d’acqua mentre le due ragazze si trovavano a una decina di metri di distanza.
Le ragazze si sono immobilizzate
Alla vista dell’orso, le giovani sono rimaste ferme, evitando movimenti improvvisi, mentre la madre ha ripreso la scena con il telefono. Nel filmato si vede l’animale attraversare il fiume e poi risalire lungo la scarpata, allontanandosi dalla zona senza avvicinarsi ulteriormente alle escursioniste. L’episodio si è concluso senza conseguenze. L’avvistamento è stato confermato dalla Polizia provinciale.
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