È ormai in via di esaurimento la fase di maltempo che ha interessato la Bergamasca a partire dal pomeriggio di mercoledì 25.

Un peggioramento che ha permesso alle stazioni di Arpa Lombardia di registrare i primi significativi accumuli di neve in quota , visibili anche grazie alle web-cam locali .

Alle 16 si sono registrati 42 centimetri nella località Valmorta a Valbondione (a 1784 metri), 47 alla Malga di Conchetta a Vilminore (a 1856 metri), 49 a Carona Carisole (a 1954 metri) e 56 al lago Fregabolgia , sempre a Carona (a quota 1955).

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il bollettino emesso dalla stessa Arpa indica l’avvicinamento di un minimo barico dal quadrante settentrionale e la contemporanea espansione di un promontorio sull’Europa occidentale; questo favorirà condizioni stabili per la giornata di venerdì e nel fine settimana, ma con nebbia e nubi basse fino alla mattina di sabato. Le temperature subiranno un moderato calo nelle minime da venerdì a domenica, con successivo rialzo dalla giornata di lunedì.