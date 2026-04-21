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Cronaca / Valle Brembana Martedì 21 Aprile 2026

Valle Brembana, avanti con la ciclopedonale lungo il Brembo

IL PROGETTO. Regione Lombardia dà il via libera al completamento della ciclopedonale della Valle Brembana tra Villa d’Almé e Piazza Brembana. Un investimento da 1,8 milioni per migliorare sicurezza e continuità del percorso, considerato strategico per mobilità sostenibile e sviluppo turistico del territorio.

Redazione Web
Redazione Web

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Valle Brembana, avanti con la ciclopedonale lungo il Brembo
Sulla pista ciclabile della val brembana

Zogno

Prosegue il percorso per il completamento della pista ciclopedonale lungo il fiume Brembo, nel tratto tra Villa d’Almé e Piazza Brembana. Regione Lombardia ha approvato le nuove determinazioni relative all’accordo di collaborazione con Provincia di Bergamo, Comune di Zogno e Consorzio Bim, aggiornando l’intesa già avviata nel 2020 e rivista nel 2023.

A commentare il via libera è il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, che parla di «un intervento strategico capace di unire mobilità sostenibile, turismo e valorizzazione del territorio».

Un’infrastruttura chiave per la valle

Il progetto riguarda lo sviluppo della ciclopedonale brembana, un tracciato di oltre 28 chilometri che segue in gran parte il sedime della storica ferrovia dismessa negli anni ’60. Un percorso oggi trasformato in un itinerario sicuro e accessibile, che costeggia il fiume Brembo e collega centri importanti come Zogno, San Pellegrino Terme e Piazza Brembana.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali e nazionali sulla mobilità sostenibile, in linea con la legge regionale sulla rete ciclabile e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, oltre che con gli strumenti di pianificazione lombardi.

Il provvedimento punta in particolare a completare i tratti ancora mancanti, con attenzione alla tratta urbana di Zogno, e a migliorare la sicurezza e la continuità del percorso

Sicurezza, continuità e nuovi interventi

Il provvedimento punta in particolare a completare i tratti ancora mancanti, con attenzione alla tratta urbana di Zogno, e a migliorare la sicurezza e la continuità del percorso. Tra le opere previste anche una nuova passerella ciclopedonale sul Brembo, realizzata con struttura in acciaio a campata unica.

Negli ultimi mesi è emersa anche la necessità di interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del tracciato esistente, tema al centro di un confronto tra enti locali e realtà del territorio promosso dal GAL Valle Brembana.

Investimento da 1,8 milioni di euro

Il quadro economico aggiornato prevede un investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro, così suddiviso: 900 mila euro da Regione Lombardia, 400 mila euro dalla Provincia di Bergamo, 380 mila euro dal Comune di Zogno, 120 mila euro dal Consorzio BIM.

Uno sguardo al futuro del cicloturismo

La ciclopedonale rappresenta uno degli assi principali del cicloturismo lombardo ed è destinata a inserirsi in una rete più ampia. Grazie al progetto «Orobikeando», infatti, si punta a collegare Bergamo alle Orobie e alla Valtellina fino all’area del Bernina, creando un itinerario di respiro interregionale.

«Non è solo una pista ciclabile – sottolinea Mazzoleni – ma un’infrastruttura che collega comunità e prospettive di sviluppo. Il completamento renderà la Valle Brembana ancora più attrattiva e accessibile, con benefici concreti per turismo, economia locale e qualità della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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