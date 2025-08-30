Valle Brembana, riaperta la galleria dopo le infiltrazioni di acqua

La galleria della strada statale 470 in Valle Brembana, nel tratto compreso tra la fine Scalvino di Lenna e Piazza Brembana, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di venerdì 29 agosto, intorno alle 22, a causa di infiltrazioni d’acqua causate dalle quantità ingenti di pioggia delle scorse precipitazioni che hanno coinvolto tutta la Valle Brembana. Riaperta alle 15 di sabato 30.