Il mondo del vino bergamasco è in lutto per la scomparsa di Marco Bernardi , figura di spicco nel panorama vitivinicolo orobico. Tra i ruoli istituzionali, è stato per diversi anni presidente dell’ associazione Vignaioli Bergamaschi e attualmente era a capo della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon , primo produttore di vino della nostra provincia.

Chi era Marco Bernardi

L’imprenditore era sposato con Carlotta Grumelli Pedrocca, figlia dell’indimenticato conte Nino - scomparso nel giugno del 2022 a 98 anni - che nel 1976 fondò il Consorzio Tutela Valcalepio e promosse le etichette made in Bergamo in giro per il mondo. Marco Bernardi, che avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 28 giugno, conduceva con la moglie e con le amate figlie Federica e Francesca l’azienda agricola «La Tordela» di Torre de’ Roveri. Di origini trentine, ha sempre vissuto a Bergamo, dedicando la sua vita all’agricoltura e alle innovazioni in ambito vitivinicolo, mentre nei momenti liberi amava dedicarsi alla passione per la caccia.