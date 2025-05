Bianzano, 51enne si ribalta con il quad: interviene l’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso partito da Bergamo, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente intorno alle 12.50. Le condizioni del 51enne non sarebbero gravi: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per via di alcune lesioni alla gamba destra e altre contusioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco per recuperare il mezzo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.