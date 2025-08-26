Grone, precipita dal balcone al primo piano: grave un 51enne

Soccorsi in azione, nella tarda mattinata del 26 agosto, a Grone per un uomo di 51 anni protagonista di un grave infortunio . Stando a una prima ricostruzione, pare infatti che un cittadino rumeno, classe 1974 e residente a Romano di Lombardia, sia accidentalmente caduto da un terrazzo al primo piano di una casa in via Provinciale .

A dare l’allarme un amico che era con lui. Sul posto è giunta un’ambulanza (la Croce Verde di Bergamo, postazione 118 Brusaporto) e l’elisoccorso di Bergamo. L’uomo, cosciente, è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.