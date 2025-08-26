Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 26 Agosto 2025
Grone, precipita dal balcone al primo piano: grave un 51enne
L’INFORTUNIO. L’incidente nella tarda mattinata del 26 agosto: un cittadino rumeno residente a Romano di Lombardia è precipitato da un terrazzo di una casa a Grone.
Soccorsi in azione, nella tarda mattinata del 26 agosto, a Grone per un uomo di 51 anni protagonista di un grave infortunio. Stando a una prima ricostruzione, pare infatti che un cittadino rumeno, classe 1974 e residente a Romano di Lombardia, sia accidentalmente caduto da un terrazzo al primo piano di una casa in via Provinciale.
A dare l’allarme un amico che era con lui. Sul posto è giunta un’ambulanza (la Croce Verde di Bergamo, postazione 118 Brusaporto) e l’elisoccorso di Bergamo. L’uomo, cosciente, è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Clusone. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: dalle prime informazioni pare che l’uomo fosse impegnato nella manutenzione di alcuni infissi in legno quando è avvenuta la caduta dal terrazzo sprovvisto di ringhiera.
