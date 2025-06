Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Fulmine innesca un incendio a Casazza

Temporale e forte vento sulla Bergamasca nella prima serata di sabato 21 giugno. In particolare tra le 19 e le 21, a partire dalla Valle Brembana, poi in città e nel suo hinterland, infine nella Bassa. Con diversi alberi caduti, alcuni allagamenti e diversi voli dirottati dall’aeroporto di Orio al Serio, verso altri scali del nord Italia.

Innumerevoli le richieste d’aiuto ai vigili del fuoco: basti pensare che dopo le 23 erano ancora una decina gli interventi in coda per il comando provinciale di via Codussi. Fortunatamente non di particolare gravità e - soprattutto - senza che si siano registrati feriti.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Il più serio a Casazza: tre squadre dei vigili del fuoco, da Bergamo e Lovere, sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio di materiali plastici - innescato da un fulmine - in un’area industriale.

Ma la maggior parte dei problemi li ha causati il vento, facendo cadere sulla strada alberi o semplici rami, che hanno finito per ostruire, anche solo parzialmente, la viabilità. Come a Nembro, dove un grosso ramo è caduto nella zona del supermercato Esselunga, invadendo parte della carreggiata.

Situazione più seria a Val Brembilla: la caduta di un albero ha bloccato provvisoriamente, per circa un’ora, la circolazione sulla provinciale 24 che porta a Sedrina.

La provinciale bloccata tra Val Brembilla e Sedrina Solo uno spavento a Osio Sotto, invece, dove un’auto parcheggiata davanti al cimitero è stata travolta dalla caduta di un albero. Fortunatamente al suo interno non c’era nessuno. Piuttosto complesse le operazioni per liberare il mezzo, viste le dimensioni della pianta, che hanno tenuto impegnato fino a tardi il personale della protezione civile.

Allagamenti e smottamenti

Le forti piogge hanno poi colto di sorpresa due automobilisti, le cui auto sono rimaste bloccate in un sottopasso della provinciale 122 a Ciserano: la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei due mezzi da parte dei vigili del fuoco. Situazione simile a Levate, dove si è allagato il sottopasso ferroviario di via Santuario, senza coinvolgere vetture in transito.

Problemi alla viabilità causati anche da una serie di piccoli smottamenti in aree montane, che hanno richiesto verifiche sul piano della sicurezza per valutare eventuali chiusure alla circolazione, che sono state però scongiurate.

All’aeroporto